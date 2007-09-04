حضور 40 بازرگان همدانی در نمایشگاه اکسپو 2007 عراق

دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان همدان ضمن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور 23 شرکت در نمایشگاه بین‌المللی عراق افزود: در این نمایشگاه 13 شرکت از استان همدان تولیدات خود را به مدت چهار روز در فضایی به وسعت 200 مترمربع عرضه خواهند کرد.

سید وحید برقعی تصریح کرد: بازرگانان استان همدان در زمینه ادوات کشاورزی، تجهیزات پزشکی، صنایع فنی، مهندسی و ساختمان، صنعت نفت، لوازم‌التحریر اداری و صنایع فلزی غرفه خواهند داشت و تولید کنندگان مبدل‌های حرارتی و مخازن تحت فشار، تولید کنندگان نوشابه‌های گازدار و تولید کنندگان مواد شوینده نیز تولیدات خود را عرضه خواهند کرد.

وی اظهار داشت: ایران با 50 نماینده در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2007 سلیمانیه عراق حضور دارد که از این تعداد 23 نماینده از استان همدان شرکت خواهند کرد.

این نمایشگاه ازفردا، چهاردهم شهریور (5 سپتامبر) به مدت چهار روز دایر خواهد بود.

