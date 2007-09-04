زیباری و عمرو موسی تحولات عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری صوت العراق، هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق در این دیدار تحولات امنیتی، سیاسی و منطقه ای عراق و پیشرفت حاصل شده در روند سیاسی این کشور را برای عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب تشریح کرد.

وی همچنین بهبود اوضاع امنیتی در بغداد و سایر استانهای این کشور و نیز فعال سازی نقش کشورهای عربی در حمایت از دولت عراق و تلاش های آن برای برقراری امنیت، ثبات و آشتی ملی را شرح داد.

زیباری و عمرو موسی در این دیدار گام های آتی اتحادیه عرب برای حمایت از عراق و اوضاع پناهندگان و آوارگان عراقی مقیم کشورهای همجوار را بررسی کردند.

برپایه این گزارش، عمرو موسی بر درک اتحادیه عرب از اوضاع و چالش های پیش روی دولت عراق و ایستادن در کنار آن برای دفع خطرات مداخلات منطقه ای در امور داخلی عراق تاکید کرد.