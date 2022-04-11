رئیس اورژانس تهران از خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی صالح طبری رئیس اورژانس تهران ظهر امروز از خبرگزاری مهر بازدید کرد.

صالح طبری ضمن بازدید از این رسانه با خبرنگاران حوادث به گفت و گو پرداخت که مشروح این گفت و گو به زودی در همین خبرگزاری منتشر می‌شود.