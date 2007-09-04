نورانی به مقام چهارم دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله رده بندی مسابقات 200 متر تایم تریل انفرادی جوانان آسیا درچارچوب رقابت های بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا، سید علی نورانی نتوانست از حریف ژاپنی خود پیشی بگیرد و با شکست در این رقابت، به کسب عنوان چهارم آسیا اکتفا کرد.

در مرحله نیمه نهایی رشته المپیک اسپرینت بزرگسالان، تیم سه نفره ایران متشکل از فرشید فارس نژادیان، حسن ورپستو و محمود پراش از راهیابی به دیدار نهایی بازماند و فردا باید برای کسب برنز آسیا با تیم مالزی به رقابت بپردازد. دیدار فینال این رشته بین تیم های چین و کره برگزار می شود.

در رده جوانان رشته المپیک اسپرینت، تیم جوانان ایران متشکل از علی علی عسگری، محمود رسولی و سید امین نوری هم نتوانستند در مرحله نیمه نهایی موفق ظاهر شوند و باید فردا برای کسب مدال برنز با تیم چین دیدار کند. دیدار فینال این رشته بین تیم های ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود.

در مرحله مقدماتی رده بزرگسالان بانوان این رشته، تیم ایران متشکل از نسیم خدری و مریم جلالیه با کسب عنوان ششم از راهیابی به مرحله بعد بازماندند.