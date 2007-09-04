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۱۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۵۸

دوچرخه سواری آسیا- تایلند

نورانی به مقام چهارم دست یافت

نورانی به مقام چهارم دست یافت

سیدعلی نورانی با قبول شکست در رقابت با حریف ژاپنی خود از دستیابی به مدال برنز رقابت های 200 متر تایم تریل انفرادی جوانان آسیا بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله رده بندی مسابقات 200 متر تایم تریل انفرادی جوانان آسیا درچارچوب رقابت های بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا، سید علی نورانی نتوانست از حریف ژاپنی خود پیشی بگیرد و با شکست در این رقابت، به کسب عنوان چهارم آسیا اکتفا کرد.

در مرحله نیمه نهایی رشته المپیک اسپرینت بزرگسالان، تیم سه نفره ایران متشکل از فرشید فارس نژادیان، حسن ورپستو و محمود پراش از راهیابی به دیدار نهایی بازماند و فردا باید برای کسب برنز آسیا با تیم مالزی به رقابت بپردازد. دیدار فینال این رشته بین تیم های چین و کره برگزار می شود.

در رده جوانان رشته المپیک اسپرینت، تیم جوانان ایران متشکل از علی علی عسگری، محمود رسولی و سید امین نوری هم نتوانستند در مرحله نیمه نهایی موفق ظاهر شوند و باید فردا برای کسب مدال برنز با تیم چین دیدار کند. دیدار فینال این رشته بین تیم های ژاپن و کره جنوبی برگزار می شود.

در مرحله مقدماتی رده بزرگسالان بانوان این رشته، تیم ایران متشکل از نسیم خدری و مریم جلالیه با کسب عنوان ششم از راهیابی به مرحله بعد بازماندند.

کد مطلب 546354

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