دیگران نیز می توانند در برابر رویکرد آمریکا به دیالوگ کرها ناشنوا شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی که امروز سه شنبه به عنوان شخصیت مدعو در دومین اجلاسیه رسمی چهارمین دوره مجلس خبرگان رهبری سخن می گفت، مجلس خبرگان را دارای جایگاه استراتژیک در تصمیم سازی نظام جمهوری اسلامی ایران دانست.

دبیر شورایعالی امنیت ملی گفت: مجلس خبرگان بالاترین مرجع دموکراتیک نظام جمهوری اسلامی است و تصمیمات آن از اهمیت فوق‌العاده ‌ای برخوردار می ‌باشد، مخصوصا در شرایط فعلی که با پرگویی‌های آْمریکا مواجه هستیم و قطعا تصمیمات این مجلس مورد توجه جدی آنان خواهد بود.

لاریجانی در ابتدای سخنان خود گزارشی از آخرین تحولات پرونده هسته‌ ای کشورمان ارائه و ابتکار اخیر در مذاکرات با آقای سولانا و تلاش‌ های مشترک با آژانس را تشریح کرد.

او در گزارش خود اعلام کرد: ایران بر اساس توافق انجام شده گام مثبت مهمی برداشت و آن تدوین چارچوب حل و فصل مسایل با آژانس ظرف دو ماه بود که با تلاش شبانه‌روزی عملا زودتر از این موعد این چارچوب تدوین شد که در گزارش آقای البرادعی به شورای حکام آمده است.

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی این مسئله را ‌آزمونی دیگر برای گروه (1+5) و آژانس دانست که از این فرصت و گام مثبت ایران استفاده نمایند و بر اساس توافق گام مثبت متقابل بردارند تا مسیر منطقی در پرونده هسته‌ای بوجود آید.



لاریجانی ضمن اعلام تاسف از رجزخوانی جدید رئیس جمهور آمریکا در مورد هولوکاست هسته‌ای گفت: این واژه‌سازی تبلیغاتی مربوط به کشورهایی است که بمب اتم دارند نظیر امریکا اما در مورد ایران که بر اساس نظام جامع اطلاعاتی امریکا بمب اتمی ندارد چنین امری صادق نیست.



وی اظهار داشت: در این فاصله دوماهه هم چارچوب حل و فصل مسایل با آژانس تدوین گردید و هم با ابتکار یکی از کشورهای اروپایی طرح اولیه برای تفاهم سیاسی در مذاکرات هسته‌ای فراهم گردید.



دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: در این شرایط ایران حسن نیت خود را برای حل و فصل مساله اتمی نشان داده است و محقق شدن تعهد طرف مقابل به معنای فراهم نمودن سیر طبیعی پرونده در آژانس است.



وی گفت: این پیام روشن، گوش شنوا می‌خواهند، اگر امریکا دیالوگ‌ کرها را دوست دارد، حالت ناشنوایی برای همه قابل حصول است.



لاریجانی به شرایط عراق و مذاکرات امنیت درباره عراق اشاره کرد و اعلام نمود ایران یک قدرت منطقه‌ای نجیب است و بر اساس مبانی انقلاب اسلامی دنبال ایجاد صلح پایدار در منطقه می‌باشد.



وی با نقد ائتلاف‌سازی تصنعی در منطقه در مقابل ایران، آن را شگرد شکست خورده امریکا برشمرد و گفت: پاسخ این تحرکات معیوب را می‌توان در اعلام نظر آقای عمر موسی‌ مبنی بر مذاکرات اعراب با ایران یافت.



لاریجانی گفت: امریکایی‌ها مدعی هستند ایران دنبال هژمونی منطقه‌ای است، آنها درک درستی از تفکر نوین اسلامی در منطقه ندارد، بیداری در منطقه یک امر واقعی است، تاریخ ایران همیشه بر پایه دانش و تفکر بوده است و زد و بندهای سیاسی هژمونیک مبنای عملی ایران نیست.



وی اعلام کرد ایران همیشه آمادگی دارد از ظرفیت سیاسی خود برای ایجاد آرامش در منطقه بهره‌گیری کند.



لاریجانی ادعای مضحک اخیر آمریکایی‌ها در اعلام دستگیری 50 نفر از اعضای سپاه پاسداران در عراق را نوعی فرار به جلو دانست و اعلام کرد: ‌اگر واقعا شما راست می‌گویید اسامی پنج نفر از این 50 نفر را اعلام کنید. متاسفانه این رفتار امریکا برخاسته از سردرگمی استراتژیک امریکاست.



دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ابتکار جدید در حل مساله لبنان که توسط آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان اعلام گردید را مبنای عمل نوینی برای ایجاد تفاهم سیاسی در لبنان برشمرد و گفت: چنانچه امریکایی‌ها دست از ماجراجویی در لبنان بردارند، این ابتکار می‌تواند کارآمد باشد، همین امر نشان می‌دهد که حل و فصل مساله لبنان با حسن نیت طرف‌های مختلف امکان پذیر است.



لاریجانی در مورد مساله فلسطین، گزارشی به مجلس خبرگان ارایه نمود و هشدار داد نادیده انگاری حماس، هر گونه کنفرانس تصنعتی در مورد فلسطین را با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند.