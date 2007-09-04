18 بازیکن به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی 2007 برزیل آماده می کند تمرینات خود را زیر نظر مارکو اکتاویو، فرشاد فلاحت زاده و بهزاد داداش زاده از تاریخ پانزدهم تا بیست و یکم شهریورماه در زمین ساحلی باشگاه نفت تهرانسر پیگیری می کند.

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان به شرح زیر است:

حسن عبداللهی، حامد قربانپور، غریب بلوک باشی، محمد احمدزاده، علی علیگلی و حسین اصغری (گیلان)، مهدی بحرالعلوم، علیرضا خسروی، زهتاب ایمانی و احسان وجدی (تهران)، سید محسن موسوی وعلی نادری (اصفهان)، مهدی داودی و مهدی آذری (مازندران)، محمد مرفاوی و عباس هاشم پور(خوزستان)، فاروق درا (هرمزگان)، مسلم مسیگر( بوشهر)

بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان باید با در دست داشتن اصل گذرنامه ساعت 16 روز چهارشنبه چهاردهم شهریورماه در هتل المپیک تهران خود را به مربیان معرفی کنند.