ابتکار نبیه بری گام مثبتی در مسیر حل بحران لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار خود از بیروت را با ملاقات با فواد سنیوره نخست وزیر لبنان آغاز کرد.

وی پس از دیدار دوساعته خود گفت : ملاقات با سنیوره بسیار خوب بود و همه مسائل و موضوعات مطرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی همچنین موضوع انتخابات ریاست جمهوری لبنان را از محورهای گفتگوی خود با سنیوره عنوان کرد.

وی همچنین با نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان و مار نصرالله پطرس صفیر رهبر مذهبی مسیحیان مارونی این کشور به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

سولانا در پایان دیدار خود از بیروت در کنفرانسی مطبوعاتی در فرودگاه بین المللی رفیق حریری بیروت گفت که وی با سنیوره درباره وضعیت اردوگاه نهرالبارد، اقدامات ارتش و پایان درگیری ها و نیز اوضاع سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری لبنان گفتگو کرده است.

برپایه این گزارش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیروزی بر تروریسم را به ارتش، دولت و ملت عراق تبریک گفت و افزود: این پیروزی نشانگر خواست و اراده مردم لبنان در حمایت از ارتش خود است و ما اروپایی ها نیز از ارتش لبنان حمایت خواهیم کرد و خواهید دید که چگونه به اردوگاه و مردم آن کمک خواهیم کرد.

وی گفت: من با رئیس مجلس نمایندگان درباره پیشنهادها و ابتکار وی (برای حل بحران سیاسی لبنان) گفتگو کردم و این گامی خوب در مسیر انتخاب رئیس جمهور است.

رئیس مجلس لبنان اخیرا ابتکاری را برای حل بحران لبنان پیشنهاد کرد که اگر رئیس جمهور آینده لبنان به اتفاق آرای جریان های سیاسی انتخاب شود، جناح مخالف دولت آماده خواهد بود تا از درخواست خود برای تشکیل دولت وحدت ملی صرف نظر کند.



سولانا گفت : برداشتی از روند فرایند سیاسی در لبنان برای من ایجاد شد و امیدوارم که انتخابات در زمان مقرر آن براساس سازوکارهای قانونی برگزار شود.

خبر دیگری از لبنان نیز حاکیست که رئیس مجلس نمایندگان لبنان در تماس تلفنی با رهبر مذهبی مسیحیان مارونی اوضاع کنونی این کشور را با توجه به ابتکار پیشنهادی خود برای حل بحران لبنان بررسی کرد.