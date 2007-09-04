ژاپن و کره شمالی روابط خود را عادی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات دو کشور ژاپن و کره شمالی فردا نشستی را در سیدنی به منظور عادی سازی روابط دوجانبه برگزار می کنند.

"میتسو ساکابا" سخنگوی وزارت امور خارجه ژاپن که به منظور شرکت در اجلاس "اپک" به استرالیا سفر کرده با اعلام این مطلب در جمع خبرنگاران افزود : به همین منظور قرار است یک گروه کاری متشکل از کارشناسان دو کشور تشکیل شده تا عادی سازی روابط با سرعت بیشتری انجام شود.

آخرین مذاکرات دو جانبه ژاپن و کره شمالی مربوط به مارس گذشته است که در هانوی پایتخت ویتنام انجام شد اما این مذاکرات بدون رسیدن به نتیجه مثبت به کار خود پایان داد.

ساکابا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نظر کشور متبوعش در رابطه با خارج شدن نام کره شمالی از لیست کشورهای حامی تروریسم آمریکاچیست، گفت : این موضوع به روابط کره شمالی و آمریکا مربوط می شود.

لازم به ذکر است که روز گذشته کره شمالی اعلام کرده بود که به دنبال متوقف ساختن فعالیت های هسته ای خود آمریکا نام این کشور را از لیست کشورهای حامی تروریست حذف می کند اما واشنگتن این خبر را تکذیب کرد.