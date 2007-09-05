بی تردید می بایست برنامه هایی که به طور مرتب و سالانه اجرا می شوند پس از گذشت چند سال که به طور طبیعی نتیجه آن کسب تجارب لازم، آشنایی با موقعیتها و دیگر ابعاد مرتبط با برگزاری مراسم مورد نظر است، به مرور نظم و دقت در برگزاری مراسم افزایش یافته و برگزار کنندگان به مرحله ای برسند که مراسم را با بهره گیری از بیشترین نظم و برنامه ای دقیق اجرا کنند . اما متأسفانه در بسیاری موارد دیده می شود گذشت سالها نیز نمی تواند تأثیری در ارتقاء برنامه ریزیهای دقیق داشته و مراسم خاص و سالانه را با دقت و نظم همراه کند .

تاریخ آغاز به کار نمایشگاه بین المللی قرآن که پیش از این 27 شعبان اعلام شده بود سه روز به تعویق افتاد. این در حالی است که شعار امسال نمایشگاه "زندگی قرآنی؛ انسجام اسلامی" است و انتظار می رود این رویداد قرآنی که به صورت بین المللی نیز برگزار می شود در گام اول نمایش دهنده آموزه های قرآنی از جمله نظم، برنامه ریزی و احترام به مخاطب باشد .

برگزار کنندگان چنین برنامه هایی یکسال برای برنامه ریزی و بررسی جوانب مختلف کار فرصت دارند تا در موعد مقرر برنامه را به نحوی شایسته اجرایی کنند . اما به نظر می رسد به رغم در اختیار داشتن فرصت لازم، مسئولان چندان توجهی به این موضوع نداشته و همچنان برنامه ها را به آخرین زمان ممکن موکول کرده و تمام فعالیتهای لازم در محدوده زمانی کم، بسیار شتابزده طراحی و در نهایت به هر شکلی که هست، اجرا و به قول معروف "جمع می شوند".

ولی چرا باید چنین باشد؟ چرا برگزارکنندگان نمی بایست به مسئولیتهای خود جدی نگریسته و با دید و دقت نظر کافی در این زمینه فعالیت کنند؟ چرا در بسیاری موارد تکریم مخاطب فراموش شده و بدون در نظر گرفتن ابعاد داخلی و خارجی، برنامه ها در فضایی برگرفته از بی دقتی و بی توجهی برگزار می شوند ؟

از جمله این برنامه های سالانه، برگزاری نمایشگاه بین المللی قرآن کریم است که امسال پانزدهمین دوره از این نمایشگاه برگزار خواهد شد . انتظار می رود پس از برگزاری 14 دوره از این نمایشگاه، اکنون می بایست مسئولان برگزاری به انسجام و اطلاع کافی از تمام جزئیات و ریزه کاریهای برگزاری این اجتماع قرآنی که البته به صورت بین المللی نیز برگزار می شود رسیده و هر اقدام را در زمان خاص خود بدون هرگونه خطا و اشتباه انجام دهند . اما متأسفانه در حالی که امسال پانزدهمین دوره از این رویداد برگزار می شود و مسئولان در نشستی خبری زمان برگزاری نمایشگاه را اعلام و به اطلاع افکار عمومی رسانده اند، دیروز اعلام شد نمایشگاه با سه روز تأخیر برگزار می شود!

اینکه مسئولان هنوز برای برگزاری نمایشگاه با مشکلاتی مواجه هستند، جای تعحب است . البته شاید مسئولان تغییر محل برگزاری را از عوامل این تغییر زمان اعلام کنند که نمی تواند دلیل منطقی باشد چرا که محل برگزاری سال گذشته تغییر کرده و از نمایشگاه پارسال تا امسال مسئولان برای بررسی موقعیت و جوانب مختلف کار فرصت کافی داشته اند.

به نظر می رسد برای رسیدن به جایگاه مطلوب و شایسته انسانی و اسلامی که شرایطی چون نظم، ترتیب، دقت و احترام را می طلبد برگزاری کنندگان مراسم مختلف باید مسئولیت را بیش از گذشته جدی گرفته و برای برنامه ریزی دقیق آن وقت لازم و کافی را صرف کرده و نهایت دقت و تلاش را برای اجرای برنامه های مناسب داشته باشند .