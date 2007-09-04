مبارک بر حل عادلانه مسئله فلسطین تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سلیمان عواد سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که مبارک در جریان دیدار با تونی بلر نماینده کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه در قاهره یادآور شده که لازم است تا زمینه سازی خوبی برای اجلاس بین المللی آتی صلح صورت گیرد.

وی افزود که رئیس جمهوری مصر بر ضرورت وجود اهداف و محورهای واضح، اصول حمایتی روشن و نیز برداشت روشن از نتایج اجلاس بین المللی درباره صلح خاورمیانه تاکید کرد.

به گفته عواد، مبارک هشدار داد که نباید این اجلاس به فرصتی از دست رفته افزون بر فرصت های از دست رفته گذشته تبدیل شود.

رئیس جمهوری مصر تاکید کرد: این اجلاس باید به تدوین اصول و مبانی روشنی برای صلح عادلانه و جامع منجر شود تا هیچ گونه پیامد منفی و تاثیر گذار برای منطقه نداشته باشد و باعث افزایش احساس خشم و نا امیدی نشود و جریان های تندرو در منطقه و خارج تقویت نکند.