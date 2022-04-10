به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی بعد از ظهر یکشنبه در برنامه رادیویی در جستجوی فردا، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در روزهای ماه مبارک رمضان، افزود: با آگاهی کامل از شرایط البرز، مسئولیت خطیر استانداری این استان را پذیرفتم و برای توسعه و آبادانی این استان برنامه‌های متعددی را در دستور کار داشته و اکنون به صورت گام به گام در حال اجرای آنها هستیم.

وی ادامه داد: بر این باور هستم که البرز سرشار از ظرفیت‌های فراوان است که می‌توان با همدلی و انسجام مسئولان و حمایت و همراهی مردم ولایتمدار و شهید پرور استان، برای شکوفایی این فرصت‌های بالقوه، اقدام کنیم.

عبداللهی گفت: البرز، استانی مهاجرپذیر و البته تازه تأسیس است و حضور اقوام مختلف در این استان سبب شد تا رهبر معظم انقلاب این استان را ایران کوچک لقب دهند.

وی افزود: رشد جمعیت استان با روند توسعه زیرساخت‌ها تناسبی ندارد چراکه در بسیاری از سرانه‌ها همچون آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، ورزشی و… با ضعف جدی مواجه هستیم.

اعتبارات ویژه‌ای برای استقلال البرز اختصاص نیافته است

استاندار البرز گفت: اکنون بسیاری از روستاها و شهرهای استان البرز به دلیل ضعف در زیرساخت‌ها در زمره مناطق محروم کشور قرار می‌گیرند ولی در ابتدای تأسیس این استان، چنین رویکردی وجود نداشت بنابراین اعتبارات ویژه‌ای برای استقلال البرز اختصاص نیافته است.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهور و هیأت دولت به استان، افزود: خدا را شاکریم که با تلاش شبانه روزی در جهت تشریح شرایط استان بویژه به لحاظ زیرساختی و نگاه ویژه و عنایت رئیس جمهور محترم توفیق یافتیم که اعتبارات ویژه ای را برای تسریع در مسیر توسعه و آبادانی استان دریافت کنیم.

عبداللهی با بیان اینکه از رئیس جمهور تقاضا کردیم که در آینده نزدیک بار دیگر البرز را مقصد سفر خود قرار دهند، گفت: حدود ۲ ماه در نهاد ریاست جمهوری در خصوص مصوبات این سفر بررسی‌های لازم را داشتیم.

وی افزود: در این سفر پر خیر و برکت ریاست جمهور و هیأت دولت به استان البرز ۱۷۲ طرح و برنامه توسعه‌ای با اعتباری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برای استان مورد تصویب قرار گرفت.

عبداللهی افزود: مبلغ ۲۳ هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان موافقت جهت تخصیص تسهیلات و ۶۱ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بانک‌ها برای پیشبرد پروژه‌ها مورد موافقت قرار گرفت.

وی گفت: نامه دیگری نیز تنظیم کرده‌ایم تا موافقت ریاست جمهور را برای تعداد دیگری پروژه داشته باشیم.

استاندار البرز افزود: این اعتبارات باید در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ جذب شود و این ظرفیت و پتانسیل نیز در استان وجود دارد.

البرز در سرانه‌های بهداشتی و درمانی با کمبودهای جدی روبه‌رو است

وی گفت: البرز با ضعف جدی در زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی مواجه است بنابراین با توجه به نیازسنجی‌های صورت گرفته، نهضت مدرسه سازی را در البرز راه اندازی خواهیم کرد تا در آینده نزدیک با کمک‌های دولتی و خیرین احداث ۱۰۰ مدرسه در استان را در دستور کار قرار دادیم.

عبداللهی افزود: این استان در سرانه‌های بهداشتی و درمانی نیز با کمبودهای جدی روبه‌رو است بنابراین باید به میانگین کشوری برسیم و برای این منظور حدود ۲ هزار تخت بیمارستانی کم داریم.

وی گفت: در سفر رئیس جمهور توفیق یافتیم اعتبارات خوبی را برای این منظور جذب کنیم.

تخصیص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه بیمارستان کمالشهر

استاندار البرز افزود: ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این سفر طی بازدید رئیس جمهور محترم برای تکمیل پروژه بیمارستان کمالشهر تخصیص یافت همچنین بیمارستان فردیس نیز با سرعت در حال پیشرفت است.

وی گفت: ۲ بیمارستان بخش خصوصی در فردیس و بیمارستان ۲۶۰ تختی سید الشهدا در کرج نیز با پیگیری‌های جدی و رفع موانع در حال تکمیل هستند.

عبداللهی افزود: یک بیمارستان ۵۰۰ تختی جنرال نیز در برنامه‌های البرز قرار گرفت، همچنین ارتقا زیرساخت‌های بیمارستانی در البرز مورد توجه قرار گرفت.

وی گفت: در سفر رئیس جمهور مقرر شد کارگروهی شکل گیرد تا برای انتقال دو تا از زندان‌های البرز که در بافت شهر قرار دارند، برنامه ریزی و اقدام شود.

استاندار البرز با اشاره به تشکیل قرارگاه اجتماعی در استان، افزود: این قرارگاه مأموریت‌های فراوانی دارد که ساماندهی مناطق حاشیه نشین از جمله آنها است.

این مسئول گفت: نهضت توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در استان راه اندازی شده و در این مدت کوتاه مجوزهای بسیاری داده شده چراکه این نوع کشت علاوه بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، اشتغالزایی، افزایش تولید و صرفه جویی در مصرف آب را همراه دارد.

عبداللهی افزود: چندی پیش سهمیه ۵۵ میلیون متر مکعبی آب از محل سدهای استان به البرز تخصیص یافته بود ولی به دلیل ضعف در زیرساخت‌هایی همچون تصفیه خانه، تحقق کامل آن صورت نگرفت.

وی گفت: اگر این سهمیه محقق شود میزان برداشت از سدها به ۳۵ درصد و برداشت از منابع زیرزمینی به ۶۵ درصد می‌رسد.

درخواست ۶۰ میلیون متر مکعب آب از سد طالقان

استاندار البرز افزود: درخواست ۶۰ میلیون متر مکعب آب از سد طالقان را نیز ارائه داده اینکه با تحقق آن میزان برداشت از سد و منابع زیرزمینی به ۵۰ درصد می‌رسد.

وی گفت: در سفر رئیس جمهور پیشنهاد ارتقای سه شهر کمالشهر، محمدشهر و ماهدشت به شهرستان مطرح شد تا با توجه به جمعیت مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

عبداللهی افزود: اکنون با توجه به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان، انگیزه مضاعفی یافتیم و برای ارتقا زیرساخت‌ها و بهبود شرایط و تقویت رفاه مردم بی وقفه برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد.