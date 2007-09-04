ایران از ارتقای روابط با کشورهای آفریقایی استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، "منوچهر متکی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر سه‌شنبه در حاشیه اجلاس وزرای جنبش عدم تعهد با "مهلابی کنت‌ته‌سه‌کوا" وزیر امور خارجه لسوتو دیدار و پیرامون رسالت نوین جنبش عدم تعهد، همکاری‌های بین‌المللی میان کشورهای عضو جنبش و نیز همکاری‌های دو جانبه میان ایران و لسوتو بحث و تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه لسوتو در این دیدار از ابتکار بدیع و برجسته جمهوری اسلامی ایران در برگزاری جنبش عدم تعهد با عنوان حقوق بشر و تنوع فرهنگی تقدیر کرده و انتخاب شایسته جمهوری اسلامی ایران به ریاست این اجلاس را تبریک گفته و آن را تحول مهمی در تاریخ این اجلاس دانست.

وی همچنین ابراز اطمینان کرد که این اجلاس در پرتو رهنمودهای ریاست جمهوری اسلامی ایران، بتواند نقش بسیار بارزی در هدایت تحولات بین‌المللی و افزایش همکاری و هماهنگی بین کشورهای عضو را شاهد باشد.

وی با اشاره به این که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون دارای دو مرکز بهداشتی در لوستو است، همکاری هر چه بیش‌تر ایران با لسوتو در زمینه‌های مختلف به ویژه در عرصه‌های بهداشت و درمان به ویژه در مهار ویروس اچ‌ای‌وی‌ و بیماری ایدز در لسوتو و استفاده از تجربیات علمی، بهداشتی و درمانی با جمهوری اسلامی ایران را خواستار شد و تاکید کرد که در ملاقات با وزیر بهداشت و درمان و مسئولان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار این مهم شده است.

متکی، وزیر امور خارجه ایران با خاطر نشان کردن رسالت سنگین جنبش عدم تعهد در افزایش همکاری و هماهنگی میان کشورهای عضو، پتانسیل همکاری میان دو کشور را بسیار بالا دانست .

وی این موضوع را از سیاست‌های اصولی دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران خواند و در این راستا از نخست وزیر لسوتو دعوت کرد که از جمهوری اسلامی ایران دیدن کند.

وی این سفر را گام مهمی در شناخت متقابل هر چه بیش‌تر میان دو ملت و دولت ایران و لسوتو برشمرد.