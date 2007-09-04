تشکیل مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی مهمترین دستاورد اجلاس تهران بود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری وزیر امورخارجه کشورمان و وزیر امورخارجه کوبا در پایان اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که با موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی برگزار شد دقایقی پیش پایان یافت.



دراین نشست مطبوعاتی منوچهر متکی وزیرامورخارجه کشورمان با موفق توصیف کردن اجلاس فوق اظهار داشت: حمایت از تشکیل مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران یکی از دستاوردهای این اجلاس محسوب می شود.

وی افزود: استانداردهای دوگانه ، برخورد گزینشی و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق بشر ، موانع مهم جهان شمول شدن حقوق بشر هستند.

متکی حضور بیش از 100 گروه شرکت کننده در این نشست را نشانگر پویایی جنبش عدم تعهد خواند و گفت : اعضای عدم تعهد در این اجلاس بر مخالفت شکل گیری نظام سلطه جدید تاکید کردند.

وزیر امورخارجه رسالت اصلی جنبش عدم تعهد را ترویج گفتمان مستقل در جهان دانست و گفت: غنابخشی به جهان شمولی حقوق بشر دغدغه اصلی نهضت عدم تعهد است و ما با اعمال تک فرهنگی در جهان مخالف هستیم .

متکی از کشتار فلسطینیان و تخریب میراث فرهنگی آنان توسط رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت: برخی کشورهای سلطه گر خواهان تخریب فرهنگی های بومی و ملی جهان هستند.