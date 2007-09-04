جهان در انتظار نقش آفرینی جنبش عدم تعهد در ایجاد صلح و آزادی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان در مراسم اختتامیه اجلاس وزاری نهضت عدم تعهد در رابطه با حقوق بشر و تنوع فرهنگی به سخنرانی پرداخت.



وی در این مراسم اظهار کرد: هم اکنون که در پایان نشست نهضت عدم تعهد برای حقوق بشر و تنوع فرهنگی قرار گرفته‌ایم مایلم خرسندی خویش را از برگزاری موفق این اجلاس و دست‌آوردهای قابل توجه آن برای نهضت ابراز دارم. حضور بیش از یک ‌صد کشور عضو نهضت عدم تعهد و مشارکت فعالانه‌ی آن‌ها در مباحث صورت گرفته طی دو روز گذشته نشان‌گر پویایی نهضت و اراده تک تک اعضای آن برای نقش آفرینی بیشتر آنست.

متکی ادامه داد: همان‌گونه که دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور در سخنرانی افتتاحیه نشست تاکید کردند، جنبش عدم تعهد همواره پیام امید‌بخش برای ملت‌های استقلال طلب بوده است و طرح یک گفتمان مستقل از ویژگی‌های برجسته نهضت است. جهان امروز از نهضت عدم تعهد انتظار نقش آفرینی به سوی وضعیتی بهتر و ایجاد صلح، امنیت و آزادی واقعی را دارد و برگزاری نشست حقوق بشر و تنوع فرهنگی ابتکاری به جا و ستودنی برای نائل آمدن به جایگاهی است که از نهضت انتظار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این نشست در جست‌وجوی پاسخ برای پرسش‌های موجود در زمینه‌ نسبت میان حقوق بشر و تنوع فرهنگی، تلاش فکری و روشن‌گرانه را به نمایش گذاشتند. پرسش‌هایی از این قبیل که در جهان پر تنش و تنازع آمیز کنونی چگونه می‌توان بین فرهنگ‌های متنوع سازش برقرار کرد و از غنای آن‌ها و تعامل‌شان مبانی‌ای جهان‌شمول برای حقوق بشر ایجاد کرد؟ تاثیرات همسانی و تطابق فرهنگی در بهره‌مندی از حقوق بشر چگونه است؟ چگونه می‌توان ضمن ارج نهادن به جامعه بین‌المللی به تنوع فرهنگی، از حقوق بشر صیانت نمود؟ آیا دولت‌ها نسبت به ایجاد نظامی بین‌المللی که در آن تنوع فرهنگی محترم شمرده شود، مسئولیتی دارند یا خیر؟

وزیر امور خارجه گفت: اعلامیه و برنامه عمل تهران در خصوص حقوق بشر و تنوع فرهنگی که نتیجه مذاکرات کارشناسی کشورهای عضو نهضت در ژنو، نیویورک و تهران است، چارچوبی مفهومی و عملی را برای تبیین ضرورت‌های موجود در زمینه احترام به تنوع فرهنگی و در عین حال غنی بخشی به جهانشمولی حقوق بشر فراهم ساخته است. در این اعلامیه تاکیداتی قوی نسبت به ضرورت شناسایی و احترام به تنوع فرهنگی به عنوان منبعی از قدرت و غنای متقابل صورت گرفته و ضوابط لازم برای ارتقاء تفاهم، بردباری، گفتگو و هماهنگی میان فرهنگ‌های مختلف تبیین شده است.

وی اظهار کرد: سند نهایی این اجلاس، نقش بازیگران مختلف در سطح ملی و بین‌المللی در زمینه ارتقاء احترام به تنوع فرهنگی و تقویت گفتمان‌های بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر را به درستی تعریف کرده واقدامات لازم جهت بی‌ اثر کردن تلاش‌های به عمل آمده جهت اعمال تک فرهنگ گرائی را برشمرده است. همچنین اعلامیه و برنامه‌ی عملی که امروز با اجماع اعضای نهضت عدم تعهد تصویب شد، شاخص‌های لازم برای دنیای جهانی شده بر اساس عدالت، انصاف، برابری، ارزش‌مداری و کرامت انسانی را بیان می‌کند. از این رو اعلامیه و برنامه عمل تهران در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی، گامی مهم در غنی بخشی به ادبیات بین‌المللی در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی بود که این امر یکی از ضرورت‌های اساسی در برگزاری نشست وزرای عضو نهضت عدم تعهد محسوب می‌شد.

وی با بیان این که نهضت عدم تعهد می‌تواند به این دست‌آورد‌ خود ببالد و جامعه بین‌المللی باید به این سند به عنوان منبعی غنی در زمینه حقوق بشر و تنوع فرهنگی مراجعه کند گفت: هم‌زمان حمایت نهضت عدم تعهد از تشکیل مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی در تهران گامی موثر در مسیر نهادینه‌سازی فعالیت‌ها در زمینه تقویت گفتمان بین فرهنگی در زمینه حقوق بشر و نیز ارتقای احترام به تنوع فرهنگی است.

متکی افزود: جمهوری اسلامی ایران امیدوار است با میزبانی مناسب برای این مرکز به تحقق اهداف تعیین شده برای آن کمک کند؛ اما، مشارکت همه‌ی اعضای نهضت عدم تعهد در هدایت فعالیت‌های این مرکز ضرورتی اجتناب‌ ناپذیر برای تضمین موفقیت چنین سازکاری است. جمهوری اسلامی ایران نسبت به حمایت اعضای نهضت در این مسیر رجاء واثق دارد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر سطح و میزان مشارکت اعضای نهضت عدم تعهد در اجلاس و یک‌پارچگی آن‌ها در مباحث نشست، نشان‌گر انسجام و همبستگی نهضت است. این همبستگی به نهضت قدرت ایفای نقش‌های مهم‌تر و برجسته‌تر می‌دهد. حفظ این انسجام و پیوستگی برای نهضت امری دارای اولویت است. به این مناسبت اینجانب مایلم به نمایندگی ازدولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان این نشست و نیز از سوی دولت کوبا به عنوان رییس نهضت عدم تعهد از مشارکت تک تک کشورهای عضو نهضت و نیز ناظرین در این اجلاس قدردانی کنم.



وزیر امور خارجه در پایان مشارکت مهمانان ویژه در این نشست را کمک قابل توجهی به مباحث اجلاس خواند و گفت :برای کلیه شرکت کنندگان آرزوی موفقیت و برای نهضت عدم تعهد آرزوی نقش آفرینی و حضور موثر جهانی دارم.