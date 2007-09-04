ایجاد مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی در ایران تصمیم مهم اجلاس تهران بود/ جوسازی و فشار علیه ایران محکوم است

به گزارش خبرنگار مهر، "فیلیپه پرز روکه" وزیر خارجه کوبا و رئیس جنبش عدم تعهد امشب در پایان اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که با موضوع حقوق بشر و تنوع فرهنگی به مدت دوروز در تهران برگزار شد در کنفرانس خبری مشترک با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عنوان میزبان اجلاس شرکت کرد.



وی با تاکید بر اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در استفاده صلح آمیز ایران از انرژی هسته‌ای در کنار او قرار دارند تلاش‌هایی را که برای اعمال فشار و جوسازی علیه ایران دنبال می‌شود را محکوم کرد.

وزیرامور خارجه کوبا با اشاره به بیانیه جنبش عدم تعهد که سال گذشته در نشست هاوانا به تصویب رسید گفت :کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از تلاش ایران برای توسعه صلح آمیز انرژی هسته‌ای به طور کامل دفاع می‌کند.

وی با بیان اینکه تهران درحال استفاده از حق به رسمیت شناخته شده هسته‌ای خود است تاکید کرد که جنبش عدم تعهد با تبعیض در این زمینه و برخوردهای یکجانبه گرایانه مخالف است.

پرز روکه گفت: ما معتقد به خلع سلاح در سطح کشورهای دنیا هستیم و از کشورهایی که دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند به ویژه آمریکا که بزرگترین زرادخانه هسته‌ای را دارد می ‌خواهیم سلاح‌های خود را نابود کنند.

وی در با تقدیر از گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ ای ایران، گفت : ما مطمئن هستیم با تلاش‌های ایران و آژانس کار به نتیجه‌ای مطلوب رسیده است.

وزیر امور خارجه کوبا که کشورش ریاست دوره ای جنبش عدم تعهد را برعهده دارد ، جمهوری اسلامی ایران را کشوری با سیاست خارجی فعال خواند و گفت : به تازگی سیاست خارجی تهران توجه خاصی به آمریکای لاتین پیدا کرده‌ و روابط ایران با ما تنوع پیدا کرده است ، ما به این موضوع ارج می‌نهیم زیرا ایران را کشوری مهم در جنبش عدم تعهد می‌دانیم.

وی اعلام کرد: تجارت بین ایران و کوبا افزایش یافته ‌است ، ایران یکی از بازارهای مهم محصولات دارویی کوبا است و تجهیزات راه آهن کوبا در ایران ساخته می‌شود.



فیلیپه پرز روکه در بخش دیگری از سخنان خود از اظهارنظر مقامات آمریکایی درباره رعایت حقوق بشر در دیگر کشورها به شدت انتقاد کرد و گفت: آمریکا و همپیمانانش حق ندارند که خود را در جایگاه قضاوت برای دیگر کشورها قرار دهند زیرا تلاش آنها باعث شد که کمیسیون حقوق بشر بی ‌اعتبار شود.

وی با بیان اینکه آمریکا و همپیمانانش که دارای مخوفترین زندانها و شکنجه گاه ها هستند حق قضاوت در باره حقق بشر را ندارند ، تاکید کرد : ما درحال ساخت شورای جدید حقوق بشر هستیم تا اقدامات سیاسی و یک جانبه گرا در آن وجود نداشته باشد.

وزیر خارجه کوبا با تاکید بر اینکه کشورش بنیانگذار شورای جدید حقوق بشر است، گفت: کشورهای عضو جنبش عدم تعهد امیدوارند در شورای جدید حقوق بشر کارهای پیشین تکرار نشود.

وی همچنین از جمهوری اسلامی ایران به خاطر برگزاری مطلوب اجلاس وزرای کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تقدیر کرد و گفت: ما امیدواریم این اجلاس که نخستین اجلاس درباره حقوق بشر و تنوع فرهنگی است، زمینه را برای رسیدن کشورها به اجماع مناسب در این موضوع فراهم کند.

پرز روکه ایجاد مرکز حقوق بشر و تنوع فرهنگی کشورهای جنبش عدم تعهد را درتهران یکی از تصمیمات مهم این اجلاس خواند و گفت: هر کشوری حق دارد از سنت‌های خود دفاع کند و ما با هرگونه تحمیل الگوی خاص فرهنگی به کشورها مخالفیم.