کاهش غلظت گرد و غبار در کرمانشاه/سرپل ذهاب همچنان بحرانی است

احد جلیلیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از غلظت گرد و غبار در استان کرمانشاه کاسته شده اما وضعیت هوای شهرستان سرپل‌ذهاب در سطح بحرانی و قصرشیرین در شرایط اضطراری قرار دارد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاه‌های پایش کیفی هوا، عدد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ایستگاه سرپل‌ذهاب ۳۸۳ و قصرشیرین ۲۹۶ است.

سرپرست محیط زیست کرمانشاه تصریح کرد: عدد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ایستگاه کنگاور ۱۹۶ و زیباپارک کرمانشاه ۱۵۶ است که نشان‌دهنده سطح هشدار در این ایستگاه‌ها است.

جلیلیان با اشاره به عدد شاخص لحظه‌ای در ایستگاه اسلام‌آبادغرب و کرمانشاه شهرداری مرکزی گفت: عدد شاخص لحظه‌ای در ایستگاه اسلام‌آبادغرب ۱۰۵ و کرمانشاه شهرداری مرکزی ۱۲۲ است و وضعیت هوا در این ایستگاه‌ها در شرایط هشدار قرار داشته و تنها در ایستگاه پاوه فرمانداری عدد شاخص لحظه‌ای ۹۴ بوده و در شرایط استاندارد است.