کامران قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شیوع بیماری سرخک در بین برخی شهرهای کشور و با بیان اینکه خوشبختانه موردی از این بیماری در شهرستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان مشاهده نشده است، تاکید کرد: باید موارد پیشگیری را لحاظ کرد.

وی درباره علائم سرخک افزود: با توجه به طغیان سرخک در کشورهای مجاور و ورود به کشور، خانواده‌ها در قبال فرزندان شأن این موضوع را جدی بگیرند و هرگونه تب باعث بی حالی، بی قراری و جوش‌های قرمز رنگ روی سطح پوست بدن شد، حتماً به پزشک مراجعه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه واکسیناسیون سرخک در کشورمان خوشبختانه از بدو تولید تا سن پنج سالگی کامل است، تاکید داشت: اتباعی که از خارج کشور وارد می‌شوند، این موضوع را کمتر دارند لذا متأسفانه گاهی سبب ابتلاء و انتقال می‌شوند.

قدس با بیان اینکه شیوع سرخک به واسطه ورود اتباع خارجی است، گفت: امکان طغیان و شیوع موج این بیماری در کشورمان وجود دارد همچنین ارتقای سیستم ایمنی بدن و جلوگیری از تماس با افراد و جمع‌های آلوده راهکار مقابله با این بیماری است.