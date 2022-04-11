به گزارش خبرگزاری مهر، علی گلدوست از برگزاری سومین دوره از جشنواره بزرگ قرآنی «بهترین پناه» به میزبانی استان البرز خبر داد و گفت: این جشنواره که برای سومین سال متوالی به مرحله اجرا در می‌آید، در نیمه ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و تا پایان خرداد ماه ادامه دارد.

وی با بیان اینکه برنامه‌ها و مسابقاتی در قالب این جشنواره طراحی و تدوین شده اند که در فضای مجازی اجرا خواهند شد، مطرح کرد: بنا به تأکید سردار حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز، مبنی بر برگزاری این جشنواره به صورت تخصصی‌تر و علمی تر و با مشارکت قوی‌تر، ۲۶ عنوان مسابقه قرآنی طراحی و تدوین شده و آماده اجراست.

مسئول دارالقرآن بسیج سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به اینکه موضوعات جشنواره، موضوعات عمومی، تخصصی، هنری، ادبی، نمایشی و علمی و پژوهشی قرآن کریم هستند، افزود: حدود سه میلیارد ریال به تهیه جوایز این جشنواره اختصاص داده شده تا بتوانیم شاهد مشارکت بیشتر مردم بوده و به تعداد بیشتری از شرکت کنندگان اهدای جوایز داشته باشیم.

گلدوست از برگزاری این جشنواره به همت سپاه استان البرز با مشارکت معاونت‌ها، سازمان‌ها و رده‌های تخصصی، به ویژه روابط عمومی خبر داد و عنوان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل ورزش و جوانان، دانشگاه علوم پزشکی، حوزه هنری، بنیاد نخبگان، بسیج دانش آموزی و اداره کل پست از جمله دستگاه‌های مشارکت کننده هستند.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سازمان اردویی و فضای مجازی سپاه استان البرز، شهرداری و شورای اسلامی شهرهای کرج و فردیس، امام جمعه مهرشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، سیمای البرز، دانشگاه علمی کاربردی شهرداری کرج و شرکت همراه اول نیز در این جشنواره ما را یاری خواهند کرد.

مسئول دارالقرآن بسیج سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به استفاده از ظرفیت بزرگ بسیج و بسیجیان در برگزاری جشنواره قرآنی بهترین پناه در سطح کشور و استان البرز بیان کرد: در صورت استقبال و مشارکت بالا در این جشنواره همانند سال گذشته، زمانی برای تمدید در نظر گرفته خواهد شد تا افرادی که دیرتر مطلع می‌شوند نیز بتوانند در این جشنواره شرکت کنند.

گلدوست اعلام کرد: علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره، نام و نام خانواده و نام شهرستان خود را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۰۱۱۴۲۶۱ ارسال می‌کنند، سپس سامانه به صورت اتوماتیک پیامی حاوی نشانی سایت و کانال‌های خبری مربوط به جشنواره را برای آنها ارسال می‌کند. بدین ترتیب افراد برای شرکت در جشنواره دعوت می‌شوند.

وی با بیان اینکه مسابقات این جشنواره برای بخش کودکان و نونهالان از سنین سه تا هشت سال، نوجوانان از ۹ تا ۱۶ سال و جوانان و بزرگسالان از ۱۷ سال به بالا طراحی شده است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های جشنواره، آموزش روان خوانی قرآن کریم به منظور افزایش سطح سواد قرآنی مردم در استان البرز و کشور است.

مسئول دارالقرآن بسیج سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به اینکه امسال اتفاق مثبتی از طریق این جشنواره بزرگ قرآنی رقم خواهد خورد، اظهار کرد: بنا داریم افراد مستعد و نخبه را به بنیاد نخبگان استان البرز معرفی کنیم تا بتوانیم گامی در جهت پیشرفت و توسعه این افراد و رقم خوردن اتفاقات خوب در حوزه قرآن کریم برداریم.

گلدوست مطرح کرد: اولین دوره از جشنواره قرآنی بهترین پناه، در سال ۱۳۹۹ در شرایطی برگزار شد که ویروس کرونا رسماً شیوع پیدا کرده و مردم از ابتلاء به آن نگران بودند. با توجه به اینکه ما می‌توانیم از طریق قرآن کریم، آرامش کسب کنیم، از تهدید بیماری کرونا، فرصتی را ایجاد کرده و قلوب و اذهان مردم را به درگاه پررحمت قرآن کریم متصل کردیم.

وی افزود: در این راستا از مردم دعوت کردیم که در این جشنواره شرکت کرده و علاوه بر آشنایی با موضوعات قرآنی، با قرآن کریم انس بگیرند تا بتوانیم از این طریق، خطر، استرس و نگرانی ناشی از شرایط التهاب آور شیوع ویروس کرونا را کاهش دهیم و از طریق آشنایی مردم با ظرفیت غنی قرآن، پیام آن را به هموطنان مخابره کنیم.

گلدوست بیان کرد: در نخستین دوره از این جشنواره، برنامه‌ها در پنج محور و عنوان مسابقه تدوین و طراحی شدند و بیش از ۶۰ هزار نفر از هموطنان در آن دوره شرکت کردند. در سال ۱۴۰۰، با توجه به توسعه جشنواره و یاری رسانی دستگاه‌های مختلف، جشنواره در ۱۸ عنوان برنامه و مسابقه برگزار شد.

مسئول دارالقرآن بسیج سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز با اشاره به مشارکت بیش از ۱۴۵ هزار نفر در دومین دوره از جشنواره، نه تنها در سطح ملی، بلکه در سطح بین الملل ادامه داد: افراد از کشورهای مختلفی از جمله پاکستان، هندوستان، عراق، ترکیه و عربستان در آن دوره شرکت کردند و موفق به دریافت بازخورد خوبی در فضای مجازی شدیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایران یک کشور اسلامی است، انتظار می‌رود مردم آن بتوانند به راحتی قرآن کریم را قرائت کنند اما در حوزه آموزش به خوبی کار نشده است بنابراین ما در صدد هستیم در این جشنواره، با استفاده از تکنیک‌های مجازی مردم را در مسیر آموزش روان خوانی قرآن کریم قرار دهیم و در این راستا جوایزی را نیز به آنها اهدا کنیم.

گلدوست با بیان اینکه افرادی که این دوره‌ها را با موفقیت پشت سر بگذارند، گواهینامه‌های معتبر سازمانی دریافت می‌کنند، با اشاره به دستاوردها و برکات جشنواره قرآنی بهترین پناه اظهار کرد: در سنوات گذشته مردم اذعان می‌کردند که از طریق این جشنواره، ارتباط دلی با قرآن کریم برقرار کرده اند و در مسیر حفظ آن قرار دارند و برخی دیگر نیز به قرائت قرآن و هنرهای قرآنی روی آورده اند.