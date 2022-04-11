آغاز وزش تند باد در اردبیل از روز سه شنبه با گرد و خاک و کاهش دید

سیاوش محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به تشریح آخرین نقشه‌های هواشناسی در استان اردبیل پرداخت و اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان دهنده جنوبی شدن جریانات جوی و وزش بادهای گرمیج تا روز چهارشنبه در غالب مناطق استان است.

وی افزود: بر این اساس در مدت مذکور آسمان استان در بیشتر مناطق غالباً صاف تا نیمه ابری پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه طی امروز و فردا بر دمای هوا به شکل محسوسی افزوده خواهد شد گفت: در روز چهارشنبه با توجه به گذر امواج ناپایدار تراز میانی جو ضمن کاهش نسبی دمای هوا، در ساعات بعد از ظهر شاهد رشد ابرهای همرفتی و رگبار پراکنده باران و یا رعد و برق در نواحی مرکزی و جنوبی استان خواهیم بود.

محمدی از ورود جریانات شمالی در استان از روز پنج شنبه خبر داد و افزود: در این مدت از دمای هوا به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود اما همچنان جوی نسبتاً پایدار در استان تداوم می‌یابد.

وی به هشدار سطح نارنجی صادر شده سازمان هواشناسی نیز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به افزایش وزش باد در استان از روز سه شنبه تا صبح روز چهارشنبه احتمال خسارت به مبلمان شهری و افزایش غلظت ریزگردها، گردوخاک همراه با کاهش دید به صورت موقت پیش بینی می‌شود.

محمدی از احتمال اختلال در عملیات پرواز به ویژه برای پرواز هواپیماهای سبک سخن گفت و افزود: در همین راستا توصیه می‌شود پرواز هواپیماهای سبک و گلایدر لفو شده و شهروندان از صعود به ارتفاعات و فعالیت‌های کوهنوردی اجتناب کنند.