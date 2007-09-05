رکورد "پاداش سکوت" در جشن خانه سینما

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به تدوین و تصویربرداری همزمان تله فیلم "گامی در تاریکی" آرش معیریان، مطلبی به مناسبت سالروز انتخاب بازیگران مجموعه "مختارنامه" داود میرباقری، یادداشتی بر رفع ممیزی غیرکارشناسانه در سیما و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما پرداخته است.

گپی با مهدی وجدانی، گفتگو با نادر مشایخی، یادداشتی به بهانه برگزاری ششمین جشنواره موسیقی جوان، انتشار آلبوم جدید مختاباد، مطلبی به مناسبت سالروز تولد مرد ویولن و کنسرت ارکستر بادی تهران در فرهنگسرای نیاوران در صفحه موسیقی و نهایتاً برگزاری هفت کنسرت در تهران، توزیع رایگان کتاب های دفاع مقدس در هواپیما، مترو و قطار، پایان جشنواره موسیقی جوان و گپ روز با جعفر والی در صفحه پایانی به کار پایان می دهد.

روزنامه "ایران" در صفحه فرهنگ و هنر در ادامه سلسله گفتگوهایی درباره ترانه پس از انقلاب با عبدالجبار کاکایی شاعر و ترانه سرا گفتگو کرده و در صفحه پایانی می پردازد به معرفی نامزدهای یازدهمین جشن خانه سینما، پیام رئیس جمهور به دوازدهمین جشنواره سراسری تئاتر دفاع مقدس، بزرگداشت مارکو گریگوریان نقاش پیشکسوت، سخنان وزیر ارشاد در مراسم گشایش یادواره فیلم و عکس بم، همکاری دوباره پاچینو و دنیرو، اکران فیلم "عیسی می آید" علی ژکان و چند خبر کوتاه.

"جام جم" در صفحه رسانه پخش تله فیلم "دایره تلخ" شاهین باباپور در عصر جمعه، گزارش نشست سینمای مستند انسان محور، ارزیابی هشت سال سینمای زن در ایران، مرور فیلم های علیرضا رئیسیان در جشنواره کلکته، معرفی نامزدهای جشن خانه سینما و چند خبر کوتاه را منعکس کرده است.

گفتگو با لئوناردو دی کاپریو درباره مستند "ساعت یازدهم" و مرور کارنامه این بازیگر در صفحه سینما، رشد پخش تولیدات سیمای مراکز از شبکه سراسری، دوبله چند انیمیشن در تلویزیون، یادداشتی بر فیلم سینمایی "مظنونین همیشگی" و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما در صفحه بخوانید و ببینید و اولین رهاورد جشنواره تئاتر دفاع مقدس در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

روزنامه "همشهری" در صفحه تئاتر به نظرسنجی از اهالی تئاتر درباره جشنواره تئاتر آئینی سنتی و سمینار یکروزه تئاتر عرب و بریتانیا در ادینبورو پرداخته است. گفتگو با ابراهیم فروزش و نگاهی به فیلم "قاعده بازی" در صفحه سینما و آغاز دوازدهمین جشنواره تئاتر دفاع مقدس، معرفی نامزدهای جشن خانه سینما، اکران فیلم "سرگیجه" محمدعلی سجادی از نیمه شهریور، معرفی برگزیدگان ششمین جشنواره موسیقی جوان و اخبار کوتاه در صفحه ادب و هنر برجسته شده است.

"اعتماد ملی" در صفحات هنر می پردازد به گفتگو با سیدعبدالحسین مختاباد، نگاهی به بازتاب اکران فیلم "بید مجنون" در آمریکا، گفتگو با خسرو سینایی، گزارش تجسمی، موسیقی، تئاتر، روی پیشخوان، گفتگو با رضا رویگری، سینمای ضدتروریسم ژانر جدید هالیوود، پیدایش دادا و معرفی کتاب. معرفی نامزدهای جشن خانه سینما، بزرگداشت مارکو گریگوریان، متن بیانیه هنرمندان نقاش در مورد دوسالانه هفتم، تازه ها و انتشار آلبوم "ترنج" نامجو در صفحه ادب و هنر کار را تمام می کند.

روزنامه "اعتماد" در صفحه سینما بخش پایانی گفتگو با وحید نیکخواه آزاد، نقد و تحلیل فیلم "قاعده بازی"، نگاهی دیگر به این فیلم و چند خبر کوتاه را آورده است. معرفی نامزدهای یازدهمین جشن خانه سینما، جلسه نقد رمان "اسماعیل" امیرحسین فردی، انتقاد تند ستارگان سینما از دولت آمریکا و چند خبر کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگویی ترتیب داده با تورج اصلانی و معرفی کتاب "هستی در اندیشه فیلسوفان" در ادامه آمده است. پایان جشنواره موسیقی جوان، برگزاری هفته فرهنگی ایران در هلند، انتصاب ابوالفضل جلیلی به عنوان معاون کالج سینما و حرف های ریدلی اسکات در جشنواره ونیز در صفحه پایانی کار را تمام می کند. "آفرینش" در صفحه دریچه هنر حرف های رسول احدی، بازی جعفر والی در تئاتر، گفته های سیروس الوند درباره جشن خانه سینما و چند خبر دیگر را مورد توجه قرار داده است.

"صدای عدالت" در صفحه هنری به بازیگران رکورددار جشن خانه سینما، معرفی نامزدهای یازدهمین جشن سینما، حضور فیلم های ایرانی در جشنواره بین المللی منبر طلایی، گشایش یادواره فیلم و عکس بم و چند خبر کوتاه پرداخته است. روزنامه "همبستگی" در صفحه ادب و هنر گشایش نمایشگاه کتاب پکن، نگاهی به فیلم "رئیس" مسعود کیمیایی، پایان جشنواره موسیقی جوان، معرفی نامزدهای یازدهمین جشن خانه سینما و اخبار کوتاه داخلی و خارجی را برجسته کرده است.

"ابتکار" در صفحه پایانی شعر دهه 80 از زبان اهالی شعر، ششمین جشنواره موسیقی جوان از نگاه دوربین و فرهنگ و هنر ایران و جهان در یک نگاه را مورد توجه قرار داده است. بالاخره روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "نامزدهای جشن سینما معرفی شدند" اختصاص داده است.