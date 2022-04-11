افزایش ۲۶ درصدی بستری های کرونایی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا امام پناهی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد کرونا شهرستان رشت با اشاره به اهمیت نظارت بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس، اظهار داشت: رعایت فاصله گذاری، تهویه مناسب، استفاده از ماسک و تکمیل مراحل واکسیناسیون دانش آموزان و کادر آموزشی مهمترین مؤلفه‌های مورد نظر در بازرسی‌ها می‌باشند.

وی افزود: در راستای اطمینان از حفظ سلامت دانش آموزان و آماده سازی محیطی ایمن جهت ادامه آموزش حضوری در مدت باقیمانده از سال تحصیلی، در هفته گذشته از ۱۷۶ مدرسه مقطع ابتدایی بازدید به عمل آمده و میزان رعایت موارد توصیه شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

امام پناهی با بیان اینکه تکمیل واکسیناسیون کارکنان به عنوان بخش پاسخگوی مردم در ادارات و دستگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، گفت: کارکنان دستگاه‌های اجرایی موظف به تکمیل مراحل واکسیناسیون خود بوده و در صورت خودداری از تزریق واکسن، ملزم به رعایت نص صریح قانون مبنی بر ارائه گواهی آزمایش pcr در هر ۱۵ روز و یا استفاده از مرخصی اجباری بدون حقوق تا برطرف شدن خطر همه گیری هستند.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت موارد توصیه شده بهداشتی از طرف صنوف به خصوص در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: طی هفته گذشته سه هزار و ۷۶۴ مورد بازرسی از صنوف مختلف انجام شده که منجر به صدور ۱۳۸ مورد اخطار برای واحدهای متخلف و پلمب شش واحد صنفی شده است.

امام پناهی با اشاره به پوشش بیش از ۷۲ درصدی واکسیناسیون صاحبان صنوف، اضافه کرد: کارت واکسیناسیون صاحبان و کارکنان واحدهای صنفی در بازرسی مورد بررسی دقیق قرار گرفته و لازم است تا این دسته از شهروندان هرچه سریع‌تر نسبت به تکمیل مراحل دریافت واکسن خود اقدام کنند.

فرماندار رشت با اشاره به بستری بودن ۱۳۴ بیمار کرونایی و افزایش ۲۶.۴ درصدی نسبت به هفته قبل، اظهار کرد: هرگونه کم کاری در تکمیل واکسیناسیون، عدم رعایت نکات توصیه شده بهداشتی و عادی انگاری، خطر افزایش تعداد بستری‌ها و مواجهه با پیک بعدی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: تعداد مبتلایان روزانه با افزایش ۱۶.۱۲ درصدی نسبت به هفته گذشته به ۳۶ نفر رسیده و تعداد فوت شدگان در سطح شهرستان را نیز ۱۲ نفر است.

امام پناهی با اشاره به اینکه بیش از ۴۵ درصد شهروندان رشتی دُز سوم را تزریق کرده اند که کافی نیست، افزود: در زمینه تزریق دز سوم ضمن عقب بودن نسبت به میانگین کشوری متأسفانه شاهد عادی انگاری در سطح عمومی جامعه هستیم.