محمدعلی موحد و غلامرضا اعوانی در جشن مولانا در پاریس سخنرانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونسکو، این همایش با همکاری سه کشور ترکیه ، ایران و افغانستان از ششم سپتامبر (15 شهریور) در قالب سخنرانی، نمایشگاه و اجرای موسیقی و سماع به تجلیل از مولوی - شاعر و اندیشمند ایرانی - می پردازد.

این کنفرانس که تا 14 سپتامبر ادامه خواهد داشت با حضور "کوئیجیرو ماتسورا" دبیرکل یونسکو افتتاح خواهد شد. در این کنفرانس دانشمندان و فیلسوفانی از کشورهای مختلف و اعضای یونسکو و کارشناسان بین المللی شرکت خواهند کرد و در خصوص اندیشه، پیام و فلسفه اشعار مولانا به بحث خواهند پرداخت.

از ایران دکتر محمدعلی موحد به حضور فراگیر مولانا در میان مردم جهان و نگاه این شاعر به بشریت می پردازد و از این رهگذر به مصادیق حقوق بشری نیز اشاره می کند. غلامرضا اعوانی نیز در سخنرانی خود عشق را از منظر مولانا تفسیر و تشریح می کند و زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - به جایگاه مولانا در ایران و جهان خواهد پرداخت.

گفتنی است پس از اتمام کنفرانس نمایشگاهی از کتاب ها، نسخ خطی و نقاشی های مربوط به مولانا جلال الدین بلخی و آثار او برگزار خواهد شد. همچنین گروه های هنری از سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان به اجرای رقص و سماع می پردازند. این نمایشگاه تا چهاردهم سپتامبر ادامه خواهد داشت.