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۱۴ شهریور ۱۳۸۶، ۸:۳۳

محمدعلی موحد و غلامرضا اعوانی در جشن مولانا در پاریس سخنرانی می کنند

محمدعلی موحد و غلامرضا اعوانی در جشن مولانا در پاریس سخنرانی می کنند

سازمان یونسکو با حضور محمدعلی موحد، غلامرضا اعوانی و محمدمهدی زاهدی (وزیر علوم) از ایران، هشتصدمین سالگرد تولد جلال الدین محمد بلخی را جشن می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونسکو، این همایش با همکاری سه کشور ترکیه ، ایران و افغانستان از ششم سپتامبر (15 شهریور) در قالب سخنرانی، نمایشگاه و اجرای موسیقی و سماع به تجلیل از مولوی - شاعر و اندیشمند ایرانی - می پردازد.

این کنفرانس که تا 14 سپتامبر ادامه خواهد داشت با حضور "کوئیجیرو ماتسورا" دبیرکل یونسکو افتتاح خواهد شد. در این کنفرانس دانشمندان و فیلسوفانی از کشورهای مختلف و اعضای یونسکو و کارشناسان بین المللی شرکت خواهند کرد و در خصوص اندیشه، پیام و فلسفه اشعار مولانا به بحث خواهند پرداخت.

از ایران دکتر محمدعلی موحد به حضور فراگیر مولانا در میان مردم جهان و نگاه این شاعر به بشریت می پردازد و از این رهگذر به مصادیق حقوق بشری نیز اشاره می کند. غلامرضا اعوانی نیز در سخنرانی خود عشق را از منظر مولانا تفسیر و تشریح می کند و زاهدی - وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - به جایگاه مولانا در ایران و جهان خواهد پرداخت.

گفتنی است پس از اتمام کنفرانس نمایشگاهی از کتاب ها، نسخ خطی و نقاشی های مربوط به مولانا جلال الدین بلخی و آثار او برگزار خواهد شد. همچنین گروه های هنری از سه کشور ایران، ترکیه و افغانستان به اجرای رقص و سماع می پردازند. این نمایشگاه تا چهاردهم سپتامبر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 546449

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