پیام مساعدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از وقت امروز تا اوایل شب به سبب وزش باد شمال غربی، دریا در مناطق جنوبی استان تا حدودی متلاطم است.

وی اضافه کرد: به دلیل پایداری جو در سطح استان طی امروز و فردا، پدیده گردوغبار باعث کاهش دید افقی و کیفیت هوا خواهد شد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: پیش بینی می‌شود در روزهای چهارشنبه تا جمعه در برخی از ساعات به دلیل عبور امواج ناپایدار جو، با افزایش پوشش ابر، احتمال رخداد ناپایداری‌های موقت جوی به صورت پراکنده در سطح استان و روی دریا دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: برای ساعات آینده آسمان استان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با گردوغبار و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

مساعدی بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز تا اوایل شب در مناطق جنوبی ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی در ساعاتی از وقت امروز تا شب ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.