حجم صادرات از بندر امام خمینی(ره) هفت درصد رشد داشت

ابراهیم ایدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز خاطرنشان کرد: به دنبال افزایش پهلوگیری کشتی های تجاری در این بندر، تخلیه و بارگیری انواع کالاهای تجاری با 15 درصد رشد به 10 میلیون و 162 هزار و 214 تن رسید.

به گفته وی از این رقم بیش از هفت میلیون و 611 هزار و 329 تن با 18 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته مربوط به واردات و دو میلیون و 550 هزار و 885 تن آن با هفت درصد رشد مربوط به صادرات است.

وی با اشاره به افزایش 25 درصدی تردد کشتی های تجاری از این بندر در در پنج ماهه نخست امسال گفت: در این مدت 534 فروند کشتی تجاری در این بندر تردد کرند.

ایدنی همچنین از افزایش 16 درصدی تردد کامیون در این پایانه دریایی خبر داد و اظهار داشت: 316 هزار و 943 دستگاه کامیون در این مدت پنج میلیون و 332 هزار و 503 تن کالا را از بندر امام خمینی به اقصی نقاط کشور حمل کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش درصد رشد نشان می دهد.

بندر امام خمینی(ره) مهمترین پایانه تجاری دریایی کشور است که 40 درصد حجم عملیات تخلیه و بارگیری کالا در کشور مربوط به این بندر است.

غلات، مواد شیمیایی ، شکر، آهن آلات، مواد شیمیایی و کالاهای کانتینری به عنوان عمده کالاهای تجاری تخلیه و بارگیری شده در بندر امام خمینی(ره) به شمار می آید.