مراسم تحليف رئيس جمهور جديد گرجستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، ميخائيل ساكاشويلي رئيس جمهور جديد گرجستان كه پس از ادوارد شواردنادزه رئيس جمهور سابق گرجستان در انتخابات رياست جمهوري با رأي مردم به عنوان رئيس جمهور گرجستان انتخاب شد امروز در مراسن تحليف خود از تمام افرادي كه وي را در انتخاب شدن به عنوان رئيس جمهور گرجستان حمايت كردند قدرداني و قسم ياد كرد كه براي آزادي و افتخار گرجستان و مردم سرفراز آن تمام توان خود استفاده كند.

ساكاشويلي پس از قسم ياد كردن به عنوان رئيس جمهور گرجستان تصريح كرد كه روسيه دشمن آنها نيست و وي خواستار روابط نزديك و دوستانه با مقامات روسيه است.

در مراسم تحليف رئيس جمهور گرجستان پاول و ايگور ايوانف روساي جمهور آمريكا و روسيه شركت داشتند.