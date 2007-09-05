خطر زایمان زودرس سلامت پرستاران شب را تهدید می کند

دکتر کلثوم دربندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرستاران شیفت شب علاوه بر اینکه از نظر جسمی و روحی دچار ضربه می ‌شوند، متاسفانه نسبت به سایر زنان شاغل، بیشتر در معرض خطر بروز زایمان های زودرس و سقط جنین هستند.

وی به آسیب های شغلی پرستاری اشاره کرد و افزود: شغل پرستاری، به دلیل مواجهه بیشتر با افرادی که خود بیمار هستند، دارای شرایط بحرانی است که بر همین اساس جزو مشاغل سخت و زیان آور تلقی می ‌شود.

این جراح و متخصص زنان و زایمان به عواملی همچون شب کاری، استرس شغلی، تماس با داروها اشاره کرد و افزود: تمامی این مسائل باعث می شود که شغل پرستاری یک شغل سخت و در عین حال پرخطر محسوب شود.

دربندی خاطرنشان کرد: افسردگی، اختلالات خواب،‌ اضطراب و... جزو بیماریهای روانی تلقی می ‌شود که بخشی از آنها منشاء شغلی دارد و متاسفانه به فراخور فشاری که در شغل پرستاری وجود دارد، این عوارض در پرستاران بیشتر بروز می کند.