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۱۴ شهریور ۱۳۸۶، ۱۳:۰۷

خطر زایمان زودرس سلامت پرستاران شب را تهدید می کند

خطر زایمان زودرس سلامت پرستاران شب را تهدید می کند

یک جراح و متخصص زنان و زایمان، از بالا بودن خطر زایمان زودرس و سقط جنین در بین پرستاران شیفت شب خبر داد.

دکتر کلثوم دربندی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پرستاران شیفت شب علاوه بر اینکه از نظر جسمی و روحی دچار ضربه می ‌شوند، متاسفانه نسبت به سایر زنان شاغل، بیشتر در معرض خطر بروز زایمان های زودرس و سقط جنین هستند.

وی به آسیب های شغلی پرستاری اشاره کرد و افزود: شغل پرستاری، به دلیل مواجهه بیشتر با افرادی که خود بیمار هستند، دارای شرایط بحرانی است که بر همین اساس جزو مشاغل سخت و زیان آور تلقی می ‌شود.

این جراح و متخصص زنان و زایمان به عواملی همچون شب کاری، استرس شغلی، تماس با داروها اشاره کرد و افزود: تمامی این مسائل باعث می شود که شغل پرستاری یک شغل سخت و در عین حال پرخطر محسوب شود.

دربندی خاطرنشان کرد: افسردگی، اختلالات خواب،‌ اضطراب و... جزو بیماریهای روانی تلقی می ‌شود که بخشی از آنها منشاء شغلی دارد و متاسفانه به فراخور فشاری که در شغل پرستاری وجود دارد، این عوارض در پرستاران بیشتر بروز می کند.

کد مطلب 546466

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