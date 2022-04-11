پیشرفت ۲۰ درصدی ۳۶۵ واحد مسکونی طرح اقدام ملی در نهاوند

علیرضا نثاری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز تأسیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی به دستور حضرت امام (ره) گفت: در حوزه بهسازی و عمران روستایی بالغ بر ۳۲ میلیارد تومان اعتبار ملی و استانی و نماینده مصوب شده که تاکنون بیش از ۱۶ میلیارد تومان در قالب ۴۱ پروژه بهسازی روستایی تخصیص داشته و در مرحله اجرایی و قرارداد است و تا پایان تیرماه به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: سهم اعتبارات ملی از این مبلغ بالغ بر ۲۲ میلیاردتومان است که در حوزه نوسازی مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر نیز در یکسال گذشته تعداد ۷۱۰ واحد مسکونی از تسهیلات نوسازی استفاده و بالغ بر ۵۵۰ واحد پایان کار خود را دریافت کرده اند.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند خاطرنشان کرد: اعتبار هزینه شده در این حوزه بالغ بر ۶۱ میلیاردتومان بوده و در این حوزه طی یکسال گذشته، بالغ بر ۱۳ میلیاردتومان نیز کمک بلاعوض ساخت از محل حساب صد حضرت امام (ره) و سازمان برنامه و بودجه به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شده است.

این مسئول با تصریح بر اینکه در اقدام ملی مسکن نیز ۳۶۵ واحد با پیشرفت فیزیکی بیست درصد در دست اجرا است، ادامه داد: عملیات اجرایی آن با قوت و سرعت ادامه دارد و افراد واجد شرایط جدید نیز در طرح نهضت ملی مسکن شهرستان نهاوند شناسایی و به زودی با هماهنگی اداره راه و شهرسازی تعیین تکلیف خواهند شد.

نثاری افزود: تعداد ۵۷۰ جلد سند مالکیت روستایی نیز در یکسال گذشته با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک صادر و تحویل مالکین شده است.

رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند در این راستا، بیان کرد: عملیات خاکی و زیر سازی معابر در ۳۷ روستا و ارائه خدمات فنی و بازنگری طرح‌های هادی ۱۲ روستا از دیگر فعالیت‌های این بنیاد طی یکسال گذشته بوده است.