600 هزار تومان هزینه آزمایش های ژنتیک برای بیماران دیستروفی

مهندس رامک حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اغلب آزمایشگاه هایی که آزمایش ژنتیک را انجام می دهند، با بیمه ها قرارداد ندارند و همین مسئله باعث شده که هزینه های این نوع آزمایش برای افراد، سنگین و تا حدودی غیر قابل تامین باشد.

وی در خصوص هزینه های آزمایش ژنتیک افزود: برای تشخیص نوع بیماری دیستروفی، فرد بیمار نیازمند انجام سه آزمایش ژنتیک است که هر کدام از این آزمایشها 200 هزار تومان هزینه دارد.

مدیرعامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی تصریح کرد: علاوه بر 600 هزار تومان هزینه آزمایش های ژنتیک، هزینه های دیگر مانند نوار EMG، آزمایش خون (CPK) و... نیز هست که انجام اغلب این نوع آزمایشها در بخش دولتی امکان پذیر نیست.

حیدری با انتقاد از اینکه خدمات بیمه ها در کشور ناقص ارائه می شود، افزود: متاسفانه اغلب مراکز آزمایشگاهی و درمانی مجهز، با بیمه ها قرارداد ندارند و همین مسئله باعث پرداخت هزینه های سنگین درمانی از جیب مردم می شود.