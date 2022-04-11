۲۴۴ کیلوگرم شیشه در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا سوری افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان سیزدهم فروردین سال جاری هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی مرصاد، ۸۶ کیلو شیشه را که از مرزهای شرقی وارد کشور شده بود از یک دستگاه اتوبوس مسافربری کشف و به منظور ریشه یابی پرونده و شناسایی مالکان اصلی مواد مخدر با اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت شبانه روزی، متهمان اصلی را شناسایی کردند.

وی ادامه داد: سه اکیپ از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان به مخفیگاه شناسایی شده متهمان در شهر کرمان مراجعه و پس از هماهنگی قضائی به منزل وارد شده و در بازرسی از محل و از جا ساز تعبیه شده در سقف منزل ۲۴۴ کیلو و ۸۳۵ گرم شیشه که در قوطی‌های مخصوص بسته بندی شده بود و ۱۷ کیلو و ۶۰۶ گرم تریاک کشف و ۲ متهم را دستگیر کردند.

این مقام ارشد پلیس استان کرمان با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو پژو ۴۰۵ موجود در محل نیز ۲ کیلو و ۴۰۰ گرم شیشه کشف شد بیان کرد: در این رابطه ۲ خودرو پژو پارس و مزدا دو کابین نیز که برای حمل مواد مخدر استفاده می‌شد، توقیف شدند.

وی گفت: در ادامه مأموران ۲ منزل دیگر که محل عبور و مرور قاچاقچیان مرتبط با این محموله بود را نیز بازدید و ۱۰ عدد فشنگ جنگی و یک دستگاه کارتخوان را کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان با اشاره به کشف ۲۴۷ کیلو و ۲۳۵ گرم شیشه و ۱۷ کیلو و ۶۰۶ گرم تریاک، توقیف سه دستگاه خودرو و دستگیری ۲ متهم در این عملیات تصریح کرد: مواد مخدر شیشه از مرزهای شرقی کشور وارد شده و متأسفانه بلای خانمان سوزی برای جوانان کشور عزیزمان است که پلیس با تمام قوا تلاش می‌کند قاچاقچیان را ناکام کند.