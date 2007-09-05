کنگره بین المللی رویان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین المللی باروری و ناباروری در محورهای جنین شناسی، اندرولوژی، اپیدمیولوژی، فیزیولوژی باروری و ایمونولوژی باروری و یائسگی برگزار می شود.

بر اساس این گزارش، روشهای پیشرفته درمان ناباروری، تصویربرداری در ناباروری، ژنتیک باروری، تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی جنین و اخلاق زیستی در ناباروری از دیگر محورهای این کنگره بین المللی است.

این کنگره که دارای 12 امتیاز بازآموزی برای متخصصین زنان و زایمان، آسیب شناسی، جنین شناسی و دکترای علوم آزمایشگاهی و 6 امتیاز برای متخصصان رادیولوژی، روانپزشکی، بیماریهای داخلی، ژنتیک، اپیدمیولوژی، داروسازی و پزشکان عمومی است در مرکز همایش های بین المللی رازی برگزار می شود.

همچنین، همزمان با برگزاری این کنگره دومین سمپوزیوم پرستاری و مامایی در ناباروری نیز برگزار می شود که این سمپوزیوم نیز با اعطای 6 امتیاز به دکتری و کارشناسان پرستاری و مامایی همراه است.

بنابراین گزارش، سومین کنگره بین المللی سلولهای بنیادی نیز از امروز تا 16 شهریوربا حضور دانشمندان 40 کشور جهان توسط پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی در تهران برگزار می شود.

این کنگره 3 روزه دارای 15 امتیاز باز آموزی بین المللی بوده و در موضوعات ژن درمانی، پروفایل ژنی و بن یاخته های سرطانی برگزار می شود.

سلول های بنیادی خاص پیوندی، سلول های بنیادی جنینی، تمایز کنترل شده سلول های بنیادی جنین و بزرگسال، مهندسی بافت، نانوتکنولوژی و اخلاق پزشکی در سلول های بنیادی از دیگر محورهای این کنگره بین المللی است.

در کنگره رویان 33 سخنران از 16 کشور شرکت دارند که در مجموع 67 سخنرانی ایراد خواهند کرد. این سخنرانان، دانشمندان برجسته ای هستند که تاکنون مقالات تحقیقاتی بسیاری در مجلات معتبر علمی به خصوص ساینس، نیچر و Cell منتشر کرده اند.

این کنگره در 100 ساعت کاری به مدت سه روز در 7 سالن مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.