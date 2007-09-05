محاکمه قریب الوقوع دو فعال حقوق بشر در عربستان سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عبدالله الحامد و برادرش عیسی الحامد دو فعال سعودی روز شنبه 17 شهریور در دادگاه جنایی در بریده واقع در شمال ریاض حاضر خواهند شد؛ این دو تن به اتهام تحریک زنان به تحصن و تلاش برای شکستن حصار امنیتی نیروهای پلیس در حین تحصن، محاکمه خواهند شد.

خالد العمیر یکی از وکلای متهمین در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: محاکمه این متهمان علنی خواهد بود.

گفتنی است این اتهامات در پی تحصن شماری از زنان سعودی در بریده در ماه جولای صورت گرفت که خواستار آزادی یا محاکمه علنی همسرانشان بودند که به اتهام دست داشتن در اقدامات خشونت آمیز از سال 2003 در بازداشت به سر می برند، به عبدالله و برادرش عیسی وارد شده است.

وزارت کشورعربستان دراین رابطه اعلام کرد که این افراد به اتهام حمل سلاح و نگهداری آن در منزل بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، برپایی تظاهرات در عربستان سعودی ممنوع است.

عبدالله الحامد تاکنون طومارهایی را به امضا رسانده که در آنها خواستار اصلاحات قانونی و احترام به حقوق بشر در عربستان سعودی شده است.

شنبه گذشته(10 شهریور) هشت تن از زنان سعودی به دلیل تحصن برای آزادی افراد بازداشت شده در سال 2003 توسط نیروهای پلیس بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی همچنین عصر روز گذشته محمد صالح البجادی یک فعال سعودی را به اتهام دست داشتن در تحصن زنان سعودی بازداشت کردند.