استان زنجان کارگاهی برای سازندگی و جبران عقب ماندگی ها

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان ، امروز مردم زنجان با تلاشهای صورت گرفته توسط مسئولان استانی و کشوری از نزدیک طعم توسعه ورفاه اجتماعی را لمس می کنند و به این باور که "استان زنجان گنجینه ای ناشناخته است" یقین دارند.

آغاز کار اجرایی مجتمع بزرگ پتروشیمی زنجان ،آغازساخت کارخانه سیمان خمسه ، احداث چهار نیروگاه برق ‪۵۰۰‬ مگاواتی و احداث راه ارتباطی "زنجان طارم منجیل" ،احداث کارخانه‌های فولاد و سیمان ماهنشان، ارتقای سطح ترافیک محور زنجان- بیجار، راه‌اندازی فرودگاه زنجان، نمایشگاه بین‌المللی کاسپین، دوخطه‌کردن راه‌آهن مسیر "زنجان - تهران"تازجمله طرحهای بوده که هریک به تنهایی می تواند نقش مهمی در توسعه استان زنجان داشته باشد.

گروهی ‌از خبرنگاران به ‌همراه علی‌اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی و مرتضی دادخواه مسئول پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهوری در طول هفته گذشته به بررسی پیشرفت و نحوه اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور در استان زنجان پرداختند.

صنایع ریلی ایران خودرو (ایرکو) 68 درصد پیشرفت فیزیک داشته است

مدیرعامل صنایع ریلی ایران خودرو پیشرفت فیزیکی این طرح را ‪۶۸‬درصد اعلام کرد و گفت: برای اجرای این طرح ‪ ۲۶۰‬میلیاردریال سرمایه‌گذاری برآورد شده است.

نادر خرمی با اشاره به اینکه این طرح از سال ‪ ۸۴‬و در زمینی به ‌وسعت ‪۵۲‬ هکتار آغاز شده است، افزود: این واحد صنعتی زمینه‌ی اشتغال ‪ ۵۶۰‬نفر را فراهم خواهد کرد.

وی، ظرفیت تولید نهایی این واحد را ساخت سالانه ‪ ۲۰۰‬واگن اعلام و ابراز امیدواری کرد: با مساعدت مسئولان استان ، فاز اول کارخانه تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

200 میلیون دلار به توسعه بخش های صنعت و کشاورزی زنجان اختصاص یافت

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان گفت: حدود ‪ ۳۰‬درصد تسهیلات مربوط به‌ایجاد بنگاههای زودبازده اقتصادی به‌بخش صنعت ومعدن اختصاص یافت.

سیروس میانجی افزود: تاکنون دو برابر سهم پیش‌بینی شده، طرح ازمحل این اعتبارات معرفی شده است.

وی، صنایع ریلی ایران خودرو را یکی از طرح‌های برخوردار از این تسهیلات عنوان کرد و افزود: مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال و چهار میلیون یورو جهت ایجاد و راه‌اندازی این واحد مهم صنعتی پرداخت شده است.

وی گفت: یکی از مصوبات سفر پارسال رییس جمهوری، تخصیص ‪ ۲۰۰‬میلیون دلار از محل صندوق ذخیره‌ ارزی برای اجرای طرح‌های توسعه در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات استان بود.

میانجی، افزود: از این مبلغ ‪ ۹۹‬میلیون دلار برای اجرای هفت طرح مصوب در این بخش اختصاص یافت.

رئیس سازمان صنایع ومعادن استان زنجان با تاکید براین مطلب که بیش ‌از ‪ ۹۶‬درصد ‪ ۱۲‬مصوبه جلسه استانی هیئت دولت مربوط به ‌بخش صنعت و معدن در استان زنجان اجرایی شده‌است گفت: بازسازی و نوسازی صنایع نساجی، تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره یک زنجان، طراحی و اجرای تصفیه‌خانه شهرک تخصصی روی، ایجاد شهرک صنعتی، اکتشاف تفضیلی عناصر روی، طلا، مس و آهن، ازجمله این مصوبات است.

میانجی جهت بازسازی چهار واحد نساجی بیش ‌از ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪۴۰۰‬ میلیون ریال در اختیار این واحدها قرار گرفته است، افزود: از محل تسهیلات طرح‌های زودبازده اقتصادی استان نیز بیش ‌از ‪ ۱۷۹‬میلیارد ریال برای بازسازی ‪ ۱۳‬واحد نساجی تخصیص داده شده و تسهیل گردش مالی ‪ ۱۶‬واحد نساجی دیگر نیز در دست اقدام است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان، بابیان اینکه بخش عمده تسهیلات مصوب سفر ریاست جمهوری در زمینه‌ حل مشکلات واحدهای صنعتی بوده است، گفت: به ‌این ترتیب شمار بیشتر واحدهای تعطیل شده و در آستانه تعطیلی، فعال شده و برخی ‌از واحدهای نیمه‌ فعال نیز که ظرفیت‌های خالی داشتند با دریافت کمک‌های مالی، رونق یافتند.

میانجی ایجاد شهرک‌های صنعتی را از زیرساخت‌های لازم و مهم در توسعه استانها دانست و افزود: اجرای مصوبات سفر رئیس جمهوری، زمینه را جهت آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم، سرمایه‌گذاری بیشتر و توسعه استان فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: اجرایی و افتتاح شدن مصوبات سفر ریاست جمهوری، بسیاری ‌از عقب‌ماندگی سالهای گذشته را در این بخش برطرف خواهد کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان، نتایج سفرهای استانی هیئت دولت را مهم و مثبت عنوان کرد گفت: برآورد نیازمندی های استان ها جهت ارایه در هیئت دولت، آشنایی هیئت دولت و کارشناسان با مشکلات مناطق مختلف کشور از نزدیک، اتخاذ تصمیمات و تصویب مصوبات کارشناسی از جمله مهمترین ثمرات و دستاوردهای این سفرهاست.

به‌گفته‌ وی، این سفرها علاوه‌ بر تاثیر روانی در تسریع توسعه و حل مشکلات مناطق مختلف به‌ویژه نقاط محروم کشور بسیار موثر است.

مجتمع پتروشیمی زنجان سالانه 670 هزار تن آمونیاک تولید خواهد کرد

قائم‌مقام مدیرعامل مجتمع پتروشیمی زنجان گفت: اجرای این طرح صنعتی یکی از مصوبات مهم سفر پارسال رئیس جمهوری به ‌استان زنجان است.

مصطفی الماسی تحولات مثبت و سازنده این طرح در ایجاد اشتغال، توسعه صنعت و رشد رفاه اجتماعی مردم این استان را یادآورشد و افزود: در این مجتمع بااستفاده از هوا و گاز طبیعی، سالانه ‪ ۶۷۰‬هزار تن آمونیاک و بیش‌از یک میلیون و ‪ ۷۰‬هزار تن اوره تولید خواهد شد.

وی، میزان سرمایه‌گذاری این مجتمع را ‪ ۳۵۰‬میلیون دلار و یک هزار و ‪۵۰۰‬ میلیارد ریال اعلام کرد و اظهارداشت: مجتمع پتروشیمی زنجان در زمینی به وسعت ‪ ۸۰۰‬هکتار ساخته می‌شود.

الماسی گفت: مجتمع پتروشیمی زنجان ‪ ۱۲۰‬هزار سهامدار حقیقی دارد و ‪ ۹۴‬درصد پذیره‌نویسی این شرکت در سطح استان زنجان انجام شده است.

وی افزود: مطالعات و پیش‌بینی لازم جهت صدور محصولات تولیدی این کارخانه انجام شده است.

100 واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد زنجان تحویل شد

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان گفت: 100 واحد مسکونی به مددجویان کمیته امام (ره) خدابنده که از رئیس جمهوری تقاضای واحد مسکونی کرده بودند تحویل شده است.

محمدپور جعفری امروز در دیدار مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری و خبرنگاران از مصوبات ریاست در استان زنجان اظهار کرد: هم اکنون یک‌هزار و 500 واحد مسکونی نیز برای مددجویان این نهاد در استان در حال ساخت است.

وی افزود: در سفر ریاست جمهوری به استان زنجان 66 هزار نامه که مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) بود تحویل این نهاد شده بود.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان زنجان افزود: در این نامه‌ها مردم از رئیس جمهور درخواست مسکن، اشتغال، مساعدت بلاعوض، جهیزیه، ودیعه مسکن، کمک هزینه ازدواج و دیگر موارد را تقاضا کرده بودند.

پورجعفری افزود: همچنین مبلغ پنج میلیارد ریال در این سفر برای دختران دم بخت تحت پوشش این نهاد اختصاص یافت که به هر نفر مبلغ 5 میلیون ریال پرداخت شد.

وی افزود: برای حل مشکل خانواده‌های تحت پوشش نیز تعداد 4 هزار خانوار برای دریافت وام‌های اشعغالزا از محل بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

پور جعفری با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از 46 هزار خانواده مددجو تحت پوشش این نهاد هستند گفت: این خانواده‌ها از 34 برنامه و خدمت این نهاد بهره‌مند هستند.

مصوبات ورزشی هئیت دولت در زنجان به اندازه تاریخ تمام استان است

مدیر کل تربیت بدنی استان زنجان گفت: با اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری در استان زنجان به اندازه تمام تاریخ استان فضای ورزشی در زنجان ساخته می‌شود.

ایرج رحمانی افزود: سرانه فضای ورزشی در استان زنجان تا قبل از سفر ریاست جمهوری 31سانتی متر بود که با اجرای مصوبات ریاست جمهوری در استان زنجان این مقدار به بیش از 61 سانتی متر خواهد رسید.

وی کل مصوبات سفر ریاست جمهوری را در بخش ورزشی 66 طرح و پروژه ورزشی اعلام کرد و گفت: برای ساخت این طرح‌ها بیش از 320 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

مدیرکل ترببیت بدنی استان زنجان با اشاره به ساخت بیست زمین چمن ورزشی در استان گفت: پنج زمین در زنجان و 15 زمین چمن در نقاط محروم و شهرستان‌ها ساخته می‌شود.

وی افزود: ساخت دو ورزشگاه 15 هزار نفری و چندین سالن ورزشی از مصوبات ریاست جمهوری است که با ساخت آن‌ها تحولی بزرگ در ایجاد فضاهای ورزشی استان بوجود می‌آید.

مدیر کل ترببیت بدنی استان زنجان افزود: طبق برنامه چهارم باید سرانه ورزشی استان تا سال 87 به یک متر برسد که همه مسئولان برای تحقق این امر در تلاش هستند.

وی گفت: ما هم اکنون بیش از 50 هیئت ورزشی داریم که بسیاری از این هیئت‌ها از مدال آوران میادین جهانی و آسیائی هستند.

اعتبارات ساماندهی گلزارهای شهدای زنجان جذب شده است

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: در سفر ریاست جمهوری به استان زنجان مبلغ 10 میلیارد ریال برای بازسازی گلزاری شهدای استان اختصاص یافته بود که کل این مبلغ تاکنون جذب شده است.

قاسم علی اکبری افزود: 340 گلزار شهدا وجود دارد که از سال گذشته تاکنون 12 گلزار بهسازی شده‌ است.

اجرایی نمودن طرح فاضلاب شهری زنجان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان نیز گفت: امسال 60 کیلومتر از طرح فاضلاب زنجان که یکی از تعهدات سفر ریاست جمهوری است اجرایی می‌شود.