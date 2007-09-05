هفته فرهنگی ایران و آذربایجان در دو کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سوابق تاریخی و دوستی دیرینه دو کشور، گسترش روابط میان ایران و آذربایجان را مورد تاکید قرار داد و گفت: مسوولان جمهوری اسلامی ایران در حل مسائل مورد انتظار دولت و ملت آذربایجان از هیچ کمکی دریغ نمی کنند.

محمدحسین صفارهرندی افزود: آروزی ما این است که با تحکیم پیوند فرهنگی میان دو کشور زمینه گسترش روابط بیشتر در تمامی عرصه ها فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم تحکیم مناسبات فرهنگی در جنبه های مختلف ادامه داد: بیش از همه پیوند مذهبی و دینی و نیز سوابق تاریخی یکسان، دو کشور را به همدیگر نزدیک کرده از این رو دستیابی به توافق های بیشتر میان طرفین دشوار نخواهد بود.

وزیر ارشاد به تلاش دشمنان در تخریب روابط حسنه میان ایران با سایر کشورها از جمله آذربایجان اشاره کرد و گفت: تضمین و تداوم روابط دوستانه همیشه نیازمند هوشیاری است و باید از بیگانگانی که از روابط دوستانه میان ما خوشحال نمی شوند، دوری کرد.

صفارهرندی افزود: عظمت ملت ایران و موفقیت های به دست آمده در عرصه های مختلف علمی ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و بین المللی، دشمنانش را وادار کرده در جهت تخریب روابط دوستانه آن با همسایگانش اقدام کنند.

وی در ادامه با استقبال از پیشنهاد وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان برای برپایی هفته فرهنگی این کشور در ایران در پاییز امسال، برای برپایی چنین هفته ای از سوی ایران در آذربایجان در زمستان امسال اعلام آمادگی کرد.

ابوالفضل قارایوف وزیر فرهنگ و امور جهانگردی جمهوری آذربایجان نیز با ابراز خرسندی از سفر به ایران علایق مشترک فرهنگی را مبنایی برای گسترش روابط دو کشور ارزیابی کرد.

قارایوف گفت: با اجرای برنامه های فرهنگی باید دو ملت ایران و آذربایجان را به همدیگر نزدیک تر کرد.

وی اجرای موسیقی مقامی با همکاری مشترک گروه های موسیقی ایران و آذربایجان و نیز برپایی هفته های فرهنگی ایران و آذربایجان را از برنامه های پیشنهادی عنوان کرد که مورد استقبال وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان قرار گرفت.

وزیر فرهنگ و امور جهانگردی جمهوری آذربایجان خاطرنشان کرد: با امضای تفاهم نامه برای مبادلات میان دو کشور می توان حداقل سالی دو برنامه فرهنگی در کشورهای همدیگر اجرا کرد.