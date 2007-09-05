عزیز شلال نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : از جمعیت 520 هزار نفری مناطق روستایی لرستان تاکنون 421 هزار و 700 نفر کارت ملی خود را دریافت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه صدور کارت شناسایی ملی در مناطق شهری لرستان پایان یافته است گفت : در این راستا برای 705 هزار و 986 نفر کارت ملی در مناطق شهری استان صادر شده است.

مدیر کل ثبت احوال لرستان با بیان اینکه سال 86آخرین مهلت دریافت کارت شناسایی ملی است، تصریح کرد : از مهرماه جاری درتمامی ارگان ها، سازمان ها و بانک ها ارائه خدمات منوط به داشتن کارت شناسایی ملی است.

عزیز شلال نژاد افزود: خرم آباد با 7/98 درصد و کوهدشت با5/67 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین درصد از نظر درخواست و صدور کارت ملی را به خود اختصاص داده اند.

شلال نژاد از افراد واجد شرایطی که تاکنون برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده خواست هر چه سریع‌تر نسبت به تکمیل فرم درخواست کارت شناسایی به ادارات ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه کنند.