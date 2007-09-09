دو مقدم و دو مجموعه برای یک شبکه

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه‌های "نسیم یک رویا"، "نوعروس"، "همراز"، "عروج" و "پشت کنکوری‌ها" در ماه رمضان سال 81 به ترتیب از شبکه‌های یک، دو، سه و تهران روی آنتن رفتند.

شبکه یک مجموعه تلویزیونی "نسیم رویا" را به کارگردانی کاظم بلوچی و محسن عظیم‌نیا، نویسندگی حسن مشگلاتی و تهیه‌کنندگی محمدباقر فاضل برای ماه رمضان سال 81 آماده کرد. در این مجموعه بهزاد فراهانی، حسن جوهرچی، پرویز فلاحی‌پور، ژاله صامتی، آناهیتا همتی، شراره رخام، محمود جعفری، مهدی فقیه، زنده یاد لوریک میناسیان، نیما رئیسی و جلیل فرجاد بازی کردند.

* خلاصه داستان:

عده‌ای زن و مرد، جدا از هم با آدرسی که در دست دارند وارد خانه‌ای قدیمی می‌شوند که بعداً مشخص می‌شود خانه پدری آنهاست و همگی آنها خواهر و برادر هستند و از قدیم با هم مشکلاتی داشته و از هم گریزان بودند. آنها در این تجمع اجباری داستان خود را روایت می‌کنند. در انتها متوجه می‌شوند نامه‌ای از طرف پدر و بنا به درخواست مادر مرحوم شان نوشته شده تا آنها را با هم رو در رو کنند.

شبکه دو سیما مجموعه "نوعروس" را به کارگردانی بیژن میرباقری با حضور بازیگرانی چون جهانبخش سلطانی، مهرانه مهین ترابی، امین زندگانی، مریم امیرجلالی و بهنوش طباطبایی برای ماه رمضان سال 81 ساخت.

* خلاصه داستان:

داستان این مجموعه در یک لوکیشن محدود شامل یک ساختمان دو طبقه است که در طبقه اول، پدر خانواده (کوهساری) یک دفترخانه دارد و در طبقات بالا دختر و پسرش دفاتر وکالت و طبابت (روانپزشکی) خود را در آنجا دایر کرده اند، اتفاق می‌افتد. در واقع ماجراهایی که پیش می آید به افراد شاغل در هر دو طبقه سرایت می کند و در زندگی شخصی و کاری آنها که به هم مربوط هستند، تاثیراتی می گذارد.

داستان اصلی "نوعروس" که درباره ازدواج محمود با شیدا (دخترخانم میرطرق) است به چالش‌های پیش روی نسل جوان در مواجهه با خواسته های نسل جوان درباره آنان می پردازد. خانم میرطرق، سال‌ها قبل در دفترخانه کوهساری توسط فرد دیگری به عقد مردی به اسم نیک نژاد درآمده؛ اما گول خورده است. نیک نژاد در واقع یک مرد متاهل بوده که با فریب دادن میرطرق، او را به عقد موقت خود درآورده و پس از مدت کوتاهی رهایش کرده ...

* حاشیه‌ها:

- "نوعروس" اولین تجربه بیژن میرباقری در سریال‌سازی است. او تا قبل از این مجموعه فیلم‌های کوتاه ساخته بود.

- گریم امین زندگانی در این مجموعه متفاوت از دیگر نقش‌های او بود. موهایی کوتاه روی پیشانی چهره را خیلی تغییر داده بود.

- با وجود اینکه داستان مجموعه "نوعروس" در یک لوکیشن محدود اتفاق می افتد، اما برخلاف مجموعه های مشابه استفاده نسبتا مناسبی از این مکان محدود شده است.

شبکه سه سیما مجموعه‌های "همراز" و "عروج" را برای ماه رمضان سال 81 آماده کرد. 15 روز اول ماه رمضان مجموعه "همراز" و 15 روز دوم "عروج" پخش شد. مجموعه "همراز" به کارگردانی سامان مقدم، نویسندگی سعید رحمانی با حضور ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی ساخته شد. مجموعه "عروج" هم به کارگردانی سیروس مقدم با بازی عبدالرضا اکبری، رامبد شکرآبی، کتایون ریاحی و لادن طباطبایی روی آنتن رفت.

نمایی از مجموعه "عروج"

* خلاصه داستان "همراز":

داستان "همراز" درباره دو دزد بود که پول زیادی را می‌دزدند. یکی از آنها پول را در حیاط ساختمان مخروبه‌ای پنهان می‌کند، اما دوستش او را به پلیس لو می‌دهد و به زندان می‌افتد. وقتی که از زندان بیرون می‌آید، به سراغ پولی می‌رود که پنهان کرده بود، اما جای آن ساختمان مخروبه مسجد ساخته شده است. او برای پیدا کردن پول خود را در نقش یک فرد مومن جا می‌زند و به عنوان خادم مسجد مشغول می‌شود.

* خلاصه داستان "عروج":

داستان "عروج" درباره فردی است که اختلاس زیادی می‌کند. او همسر خود را رها می‌کند و به خارج از کشور می‌رود. بعد از چند سال که به ایران می‌آید قاچاقچیان به دنبال او هستند، در حالی که او بیمار می‌شود و به بیمارستان می‌رود. از طرفی دیگر یک خبرنگار به دنبال او می‌گردد تا بتواند گزارشی از اختلاس او در روزنامه چاپ کند.

* حاشیه‌ها:

- شبکه سوم سیما برای نخستین بار در ماه رمضان بود که دو سریال 15 قسمتی تهیه کرد. مجموعه همراز 15 روز اول ماه رمضان و مجموعه عروج 15 روز دوم ماه رمضان و متناسب با شب‌های قدر روی آنتن این شبکه رفت.

- مجموعه "همراز" نخستین تجربه سریال‌سازی سامان مقدم است.

- پیشنهاد بازی به ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی در مجموعه "همراز" به دلیل موفقیت این زوج در مجموعه‌ قبلی آنها برمی‌گشت.

شبکه تهران مجموعه تلویزیونی "پشت کنکوری‌ها" را به کارگردانی پریسا بخت‌‌آور، به نویسندگی محمدرضا فاضلی و بازنویسی اصغر فرهادی برای ماه رمضان سال 81 تهیه کرد. در این مجموعه رضا داودنژاد، برزو ارجمند، رامین ناصر نصیر، علی عباس صادقی، محمدرضا رضایی، سیما گرجستانی، محمدرضا نوروز، محسن قاضی مرادی، رضا بنفشه‌خواه و مریم امیرجلالی به ایفای نقش پرداختند.

* خلاصه داستان:

داستان این مجموعه درباره پنج جوان پشت کنکوری‌ است که در خانه‌ای متروک مشغول به درس خواندن هستند.

* حاشیه‌ها:

- این مجموعه که دومین تجربه کارگردانی پریسا بخت‌آور است که سال قبل از آن هم مجموعه "یادداشت‌های کودکی" را برای ماه رمضان شبکه تهران ساخته بود.

- زمانی که بخت‌آور "یادداشت‌های کودکی" را ساخت، اصغر فرهادی به عنوان مشاور کارگردان بود و همه ساخت این مجموعه را به او نسبت داده بودند. به همین دلیل در مجموعه "پشت کنکوری‌ها" طی گفتگوهایی که با نشریات داشت، اعلام کرد هیچ نقشی در مجموعه "پشت کنکوری‌ها" ندارد و فقط فیلمنامه را قبل از شروع تصویربرداری بازنویسی کرده است.

- مجموعه "پشت کنکوری‌ها" جزو مجموعه‌های پرمخاطب سال 81 شد.

- این مجموعه مانند دیگر مجموعه‌های فرهادی در لوکیشن "داستان یک شهر" و "یادداشت‌های کودکی" که بخشی از آن دفتر اصغر فرهادی است، تصویربرداری شده است.