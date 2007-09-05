به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیبانی به زودی به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران می رود تا در کنار فرهاد رهبر، محمد خوش چهره، الیاس نادران و ... به تدریس ادامه دهد.

زندگینامه شیبانی

ابراهیم شیبانی در سال 1327 در شهرستان گرمه از توابع استان یزد به دنیا آمد. وی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی، دوره متوسطه را در رشته ریاضی در دبیرستان ادیب تهران با دریافت دیپلم به پایان رساند.

وی سپس وارد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران شد و دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد را در این دانشگاه گذراند و برای ادامه تحصیلات، ابتدا به اروپا و سپس به آمریکا رفت و دیپلم عالی آمار را از موسسه مطالعات اجتماعی لاهه در هلند و کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد را از دانشگاه ایندیانای آمریکا گرفت.

وی پس از اتمام تحصیلاتش در رشته اقتصاد به ایران بازگشت و به استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزیده شد و در کنار تدریس، مشاغل اجرایی مانند کارشناس ارشد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونت مرکز آمار ایران و معاونت اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز عهده دار گردید.

شیبانی علاوه بر نگارش مقالات اقتصادی در مجلات تخصصی و تالیف تابهای درسی داشنگاهی، در زمینه شعر و ادب پارسی نیز صاحب آثاری است که از جمله آن می توان به کتاب تراز (مجموعه شعر) فروغ جاودان و کتاب گرمای گهواره اشاره کرد.