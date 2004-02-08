هفتمين روز جشنواره فيلم فجر در سينماي رسانه ها

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر " "دوئل " توانست جمعيت زيادي را اعم از روزنامه نگاروغيرروزنامه نگار به سالن بكشاند ، به طوري كه سالن هاي نمايش پايين و بالا ( بالكن) لبريز از جمعيت بود.

در سالن انتظار و رستوران بعد از "دوئل " يكريز صحبت ازدوئل بود. بازي هاي خوب بازيگران " دوئل " همه را به خود جلب كرده بود.

اما " شمعي در باد " پوران درخشنده نتوانست آن مقدار تماشاگر را حفظ كند و سالن كم كمك خلوت ترازسانس پيش بود . عده اي از تماشاگران هنگام اكران " شمعي در باد " توي سالن هاي انتظار وراه پله و .. جمع شده بودند وهمين موضوع ، مسئولان برگزاري را گله مند كرده بود.

- روزنامه نگاران از نمازخانه كوچك سالن گله دارند . در حالي كه بارها درباره آن تذكر داده اند اما همچنان با اين مشكل دست و پنجه نرم مي كنند.

- نقد فيلم ها بيشتر هنگام اكران فيلم "بازيگران " كه يك فيلم خارجي است. انجام مي شود آن هم توي رستوران.

فيلم "بازيگران" در اواسط اكران قطع شد و همگي از سالن نمايش بيرون آمدند.

- منتقدان سينمايي جوايز جشنواره را در جمع خود مشخص كردند. بهرام رادان ، ترانه عليدوستي و گلشيفته فراهاني جزو بازيگراني هستند كه كانديداي دريافت جايزه از سوي منتقدان سينمايي شدند.

- همگي ازبولتن هاي داخلي جشنواره گله دارند اين درحالي است كه بولتن ها كه پيش ازاين دريكي ازدوروزاول به نصف قيمت فروخته مي شد، به پخش رايگان منجر شد اما هنوزهم روزنامه نگاران ازعدم محتواي بولتن انتقاد دارند.

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