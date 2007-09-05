پس از پذیرش استعفای خود نماز شکر خواندم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شیبانی امروز صبح در مراسم تودیع خود و معارفه طهماسب مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بحث هایی که در مورد تودیع وی مبنی بر اینکه شیبانی از این تغییر و تحول ناراحت است، گفت: من خود بارها از رئیس جمهور خواستم تا مرا از این سمت معاف کند و سال گذشته پاکت استعفای خود را به ریاست جمهوری ارائه کردم که ایشان قبول نکردند.

رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به سه بار استعفایی که داده بود، اظهارداشت: دلیل این امر نیز نگرانی از این بابت بود که نتوانم وظیفه خود را به درستی انجام دهم، بنابراین مطلقا گلایه ای در مورد تغییر وجود ندارد و با نهایت دلخوشی و خوشرویی کنار رفته ام.

وی با بیان اینکه کار کردن در دولت و نظام از افتخارات است، تصریح کرد: من 18 سال عضو بانک مرکزی بودم و در این بانک فعالیت کرده ام که از این مدت 4 سال و نیم ریاست این بانک را بر عهده داشتم و این در حالی است که میانگین فعالیت روسای بانک های مرکزی کشورمان دو سال و 8 ماه است، بنابراین رفتنم از بانک مرکزی عادی است.

شیبانی تصریح کرد: همچنین ذخایر بانک مرکزی افزایش یافته که البته این افزایش به دلیل افزایش درآمدهای نفتی نبوده است.

وی یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در زمان فعالیت خود را یکسان سازی نرخ ارز از سال 82 به بعد ذکر کرد و افزود: یکسان سازی نرخ سود بانکی از دیگر اقدامات بوده است و نرخ سود بانکی قبل از آن دارای تنوع و تعدد بود به نحوی که نرخ ها به 12، 13 نرخ متفاوت می رسید که این چندگانگی باعث فساد بود.

رئیس کل سابق بانک مرکزی یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در مورد ریاست خود را متنوع ساختن ذخایر بانک مرکزی، کسب 7 هزار میلیارد ریال سود، تحمل فشارهای ارزی و عادی نگاه داشتن راه های مبادلاتی کشور ذکر کرد و ادامه داد: در این مدت نرخ سود بانکی از 24 درصد به 12 درصد کاهش یافت، به عبارت دیگر نرخ سود بانکی در این مدت نصف شد.

وی به تلاش برای استقلال بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: افتتاح هیئت انتظامی بانک مرکزی برای اولین بار، تشکیل هیئت مشورتی بانکداری اسلامی در سال 83، اعطای مجوز فعالیت دو بانک خصوصی، اتصال سوئیچ پرداخت به کشورهای مجاور، تلاش برای استقرار بانکداری الکترونیک که ظرفیت آن از 10درصد به 95 درصد افزایش یافته است که استقرار بانکداری الکترونیک از اواخر شهریور ماه به طور کامل اجرایی می شود.

شیبانی میزان بدهی های خارجی بالفعل کشور را 5/24 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به میزان ذخایر کشور بسیار مطمئن است و از وضعیت مطلوبی برخوردار است که ریسک ایران را نیز کاهش می دهد، به علاوه سالانه نرخ ارز به میزان 9 درصد تقویت شده است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون حتی یک ریال از دارایی های کشور بلوکه نیست، افزود: سعی کردم بانک مرکزی را با علم و اخلاق ( به آن حد از علمی که به آن اعتقاد دارم) هدایت کنم.

وی خاطرنشان کرد: طی 18 سال فعالیت من در بانک مرکزی حتی یک نفر از نزدیکان من در بانک استخدام نشده و هیچ کار خلاف قانونی نیز در این مدت انجام نداده ام.

رئیس کل سابق بانک مرکزی خطاب به مظاهری 7 توصیه به وی کرد و گفت: همواره انتقاداتی نسبت به سکوت من در مدت فعالیت خود در این بانک صورت گرفته است که چرا از مصاحبه و اطلاع رسانی پرهیز کرده ام اما همیشه توصیه کرده ام که بانک مرکزی باید دور از سیاست ها و سرو صدا و با آرامش فعالیت نماید.

وی در بیان توصیه دوم خود گفت: قوانین اقتصادی کشور که بومی شده است، باید به مرحله اجرا درآید، همچنین ذخایر ارزی ستون فقرات کشور است و حفظ روابط بین الملل با نهادهای خارجی نیز باید توسط رئیس کل مد نظر قرار گیرد.

شیبانی کنترل نقدینگی به عنوان یکی از واجبات، تداوم سیاست ها و شفاف بودن روش ها به منظور تقویت بازار را نیز از دیگر توصیه های خود به رئیس کل جدید بانک مرکزی ذکر کرد.

وی گفت: خدای بزرگ را از ته دل شاکرم و برای این تغییر و تحولات دو بار در اتاق خود نماز شکر خواندم و تاکید می کنم که هیچ فشاری برای برکناری من نبوده است و این من بودم که خواستار این تغییرات بودم.