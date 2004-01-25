سيد حسن نصرالله : مذاكره براي آزادي ديپلماتهاي اسير ايراني بزودي آغاز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، سيد حسن نصرالله دبير كل جنبش حزب الله لبنان امروز در كنفرانس مطبوعاتي در بيروت اعلام كرد: سرنوشت كاظم اخوان ، محمد متوسليان ، سيد حسين موسوي، ناصر مقدم چهار ديپلمات ايراني كه نظاميان وابسته به اسراييل در سال 1982ميلادي آنها را به اسارت گرفته اند در مرحله دوم روند تبادل اسرا ميان اسراييل و حزب الله لبنان مشخص خواهد شد.

مرحله دوم مذاكرات براي تبادل اسرا ميان جنبش حزب الله لبنان و اسراييل در روز جمعه اين هفته، آغاز مي شود. نصرالله دراين كنفرانس مطبوعاتي گفت: مساله ديپلماتهاي ايراني مساله ملي است زيرا آنها از خاك لبنان ربوده شدند. در دومين مرحله از روند تبادل اسراء موضوع سرنوشت ران آراد خلبان اسراييلي نيز با تشكيل كميته هايي از سوي دو طرف بررسي خواهد شد.

وي همچنين در اين كنفرانس خبري، حمايت جمهوري اسلامي بويژه رهبري ايران حضرت آيت الله خامنه اي و سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ازحزب الله لبنان درامرمقاومت تقدير و تشكركرد.

وي همچنين از تلاش رهبران گروههاي جهادي فلسطين براي ادامه مبارزه عليه اسراييل و همكاري بسيار خوب آنها با حزب الله لبنان تشكر و از ميانجيگري آلمان كه توانست درروند تبادل اسيران حزب الله در بند رژيم صهيونيستي نقش مهمي ايفا كند، قدرداني كرد.

سيد حسن نصرالله با بيان اينكه درمرحله اول تبادل اسرا 400 اسير فلسطيني دربند اسراييل آزاد خواهند شد، تاكيد كرد: تمام اسيران لبناني و سوري در بند نيز برگردانده خواهند شد به جز كساني كه مرتكب جرمي شده باشند.