مسلمانان هلند خواستار رفع تحریم از سوی مصر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، چندی پیش گریت فیلدرز رئیس حزب آزادیخواه هلند با انتشار مقاله ای در یکی از نشریات این کشور نسبت به قرآن کریم هشدارهایی داد .

این صخنان واکنشهای بسیاری از سوی مؤسسات و شوراهای اسلامی در پی داشت که از وی خواستند به منظور از بین رفتن ترس( اسلام هراسی) ، وی با اعضای شوراهای اسلامی درباره اسلام گفتگو کند که او از این دیدار سرباز زد .

از سوی دیگر در پی تجمع جوانان مسلمانان و اقدامات خشونت آمیز آنها، ائمه مساجد هلند نیز در خطبه های نماز جمعه خود ضمن محکومیت شدید وی، از جوانان مسلمانان خواستند آرامش خود را حفظ کرده و درصدد همزیستی مسالمت آمیز در سرزمین هلند باشند .

در پی این تصریحات مصر در صدد تحریم هلند برآمد تا به واسطه آن به پاسخی به تصریحات این سیاستمدار هلندی بدهد که گروهی از مسلمانان هنلد به احمد فتحی سرور رئیس پارلمان مصر، ملت مصر و مسلمانان جهان نامه نوشته و درخواست کردند که موضوع تحریم تولیدات آنها نادیده گرفته شود .

شورای همبستگی میان مسلمانان و دولت هلند اظهار داشت: این شورا از پارلمان مصر و جایگاه رفیع وزارت خارجه این کشور در دفاع از اسلام و کتاب خدا تقدیر می کند، اگر چه مسلمانان هلند اهانت به کتاب خدا و دین خود را نمی پذیرند، اما از آنها می خواهد که از تحریم آنها نیز جلوگیری به عمل آورند.