هرمزگان قهرمان مسابقات فوتسال دسته یک کارکنان زندان های کشور

به گزارش خبرنگار مهر در خرم اباد ، در آخرین روز مسابقات فوتسال دسته یک کارکنان سازمان زندانها و مراکز تامینی و تربیتی کشور در بازی فینال این رقابت ها تیم هرمزگان نیز با نتیجه سه بر دو توانست تیم کرمان را مغلوب کند و مقام قهرمانی را از آن خود کند .

در دیدار رده بندی این مسابقات نیز ، تیم فارس با نتیجه دو بر یک تیم اصفهان را شکست داد که در نتیجه عناوین دوم تا چهارم این رقابت ها به ترتیب به استان های کرمان، فارس و اصفهان اختصاص یافت .

این رقابتها از دهم ماه جاری تا امروز در سه سالن ورزشی خرم‌آباد با شرکت 15 تیم از 15 استان کشور برگزار شد که در مجموع تیمهای اول تا چهارم به لیگ برتر رقابتهای سازمان زندانهای کشور صعود کردند .