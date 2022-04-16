رژه خودرویی روز ارتش در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی حاجیلو صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به مناسبت تشریح برنامههای بزرگداشت ۲۹ فروردین ماه روز ارتش اظهار کرد: به علت شرایط کرونایی و رعایت پروتکلهای بهداشتی بعد از ٣ سال، رژه خودروی در ارومیه، تبریز، مراغه، سنندج برگزار و بخشی از توانمندیهای ارتش به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه مراسم رژه خودرویی ارتش از ساعت ۸.۳۰ صبح روز ۲۹ فروردین در خیابان ورزش ارومیه برگزار میشود، از مردم و مسئولان دعوت کرد تا در این مراسم حضور یابند زیرا این روز نشان از همبستگی ارتش و مردم است.
امیر حاجیلو با اشاره به دیگر برنامههای روز ارتش، گفت: دیدار با خانواده شهدا، غبارروبی مزار شهدا و دیدار فرماندهان با نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی از دیگر برنامههای این روز است.
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی، تاکید کرد: ارتش تعیین کننده و محوری در پیروزی انقلاب داشت و شهدای بزرگی از جمله شهید قرنی و شهید صیاد تقدیم نظام کرد.
وی گفت: بعد از پیروزی انقلاب، مکاتب انحرافی، شیطنت غرب و شرق، گروهکهای ضدانقلاب که برخیها دنبال انحلال ارتش بودند ولی حضرت امام روز ٢٩ فروردین بنام روز ارتش نامگذاری کردند که ارتش از همان روزها جانانه دفاع کرده و با تمام قدرت پای کار بودند.
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر با تلاش نیروهای مسلح امنیت کاملی در منطقه حاکم است، گفت: تلاش دشمنان امروز این است که ما نتوانیم تسلیحات پیشرفته جنگی را صادر کنیم و این امر در حال حاضر افتخار بزرگی برای رزمندگان است.
امیر حاجیلو در خصوص تعیین تکلیف زمین لشکر ۶۴ ارومیه گفت: جلسات زیادی در خصوص تغییر کاربری و زمین با متولیان امر از جمله وزارت راه و شهرسازی برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده ایم و برای تعیین تکلیف نهایی زمینها و نحوه توافق منتظر مصوبه شورای عالی شهرسازی در خصوص جزئیات هستیم.
فرمانده قرارگاه منطقهای شمال غرب ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به کمبود اعتبارات از این مجموعه گفت: با وجود همه ارتش در چند سال اخیر اقدامات ارزندهای در حوزه عملیات رزمی و ساخت منازل سازمانی انجام گرفته و بالغ بر ۵٠٠٠ واحد تحویل کارکنان شده است.
امیر حاجیلو افزود: تمام اقدامات با لطف خدای متعال، حمایتهای رهبری و اعتبارات داخلی و توان نیروهای ارتش انجام گرفته است و تمام تجهیزات نظامی مجموعه بومی داخلی میباشد و اتکا به درون داریم.
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