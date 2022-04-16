شیوه نامه های بهداشتی طی شبهای قدر در کرمان رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زینی وند ظهر شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا اظهارداشت: مراسم شبهای قدر با رعایت کامل شیوع نامه‌های بهداشتی در کرمان برگزار می‌شود.

وی خواستار رعایت دقیق فاصله گذاری اجتماعی در مراسمهای مذهبی پیش رو شد و افزود: در مراکزی هم محل تجمع تعداد زیادی از مردم هستند باید تدابیر به خوبی رعایت شود.

وی ادامه داد: در شهرهایی که وضعیت قرمز دارند مراسمها باید با ۳۰ درصد جمعیت و حداکثر ۹۰ دقیقه باشد.

در مراکز نارنجی باید ۵۰ درصد ظرفیت رعایت شود و این رقم در مراکز زرد ۷۰ درصد است و زمان مراسم نیز همان ۹۰ دقیقه می‌باشد.

زینی وند بیان کرد: در زمینه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز استثنایی وجود ندارد و تمامی این مراکز مطابق با دستور العمل ها باید بازگشایی شوند.