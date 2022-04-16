شبکه های معاند بدنبال تحقیر جایگاه های مقدس مادری و همسری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی بعدازظهر شنبه در سخنرانی آغاز مراسم ترتیل خوانی قرآن کریم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) که در شبستان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود اظهار داشت: یکی از عوامل اقتدار جهان اسلام موضوع هجرت است و مهاجرینی که در صدر اسلام از مکه به مدینه هجرت کردند در نهایت موجب تشکیل حکومت اسلامی شدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: هجرت به سرزمین کفر در صورتی دارای ارزش خواهد بود که زمینه خدمت رسانی به جامعه اسلامی باشد و اگر هدف هجرت خدمت به کفر باشد در این صورت این هجرت ناپسند است.

حجت الاسلام حاج ابوالقاسم با اشاره به برخی از افرادی که با پیوستن به شبکه‌های معاند در اروپا و آمریکا به دشمن خدمت می‌کنند ابراز داشت: آنان تلاش می‌کنند تا جامعه اسلامی را از ارزش‌های الهی دور کنند.

وی ادامه داد: تلاش این افراد در این راستا معطوف شده تا جایگاه نهادهای مقدسی مثل خانواده را متزلزل کنند و نقش مهم و والای مادری و همسری را تحقیر کنند.

استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: گاهی هجرت برای کسب علم و دانش صورت می‌گیرد که البته اگر در خدمت به جامعه اسلامی باشد امری پسندیده و نیکو است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: جوانانی که برای کسب علم به سایر بلاد هجرت کرده و بعد از پایان تحصیلات جهت خدمت به مردم به کشور بازگشته‌اند مجاهدان فی سبیل الله هستند که از جمله این عزیزان را می‌توان شهیدان بابایی و چمران نام برد که در راه دفاع از کشور و دین به درجه رفیع شهادت رسیدند.