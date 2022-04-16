به گزارش خبرنگار مهر؛ علی سوری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از انعقاد تفاهم نامه همکاری با سپاه ناحیه خرم آباد خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم نامه مذکور، سپاه ناحیه خرم آباد از هر پایگاه یک نفر را تحت عنوان رابط اهدای خون به این اداره کل معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: این رابطین هم اقدام به معرفی نیروهای پایگاه‌های تحت پوشش خود برای اهدای خون خواهند کرد.

سرپرست اداره کل انتقال خون لرستان افزود: سپاه ناحیه خرم آباد به عنوان پایلوت استانی تفاهم نامه مذکور اعلام آمادگی کرده و به زودی این تفاهم نامه در سایر نواحی استان نیز عملیاتی خواهد شد.

سوری گفت: با توجه به روحیه ایثارگری که در میان نیروهای بسیجی و سپاهی وجود دارد، این طرح ابتدا از سپاه آغاز شده و در آینده نزدیک نیز در سایر ادارات استان اجرا می‌شود.

وی یادآور شد: اداره کل انتقال خون لرستان با هماهنگی سازمان انتقال خون ایران، در راستای تأمین خون مراکز درمانی استان، اقدام به امضای تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی کرده است.