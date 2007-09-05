به گزارش خبرنگار مهر در قم، احمد رضا سمیعی نسب عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام بازگشایی مدارس گفت: این طرح در قالب دو بخش کالا و خدمات از 15 شهریورماه تا 20مهرماه در استان اجرا خواهد شد.



وی تصریح کرد: در این طرح تمامی فروشگاه‌های عرضه لوازم التحریر، کیف و کفش و پوشاک، مواد خوراکی از قبیل خرما، زولبیا و بامیه، مواد پروتئینی و ... مورد نظارت قرار خواهند گرفت.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان قم گفت: همچنین در این طرح کلیه شرکت‌های مسافربری، اماکن تفریحی و فرهنگی، واحدهای اقامتی، رستوران‌های بین راهی و ... در بخش خدماتی مورد نظارت مستمر قرار خواهند گرفت.



وی با بیان این‌که تمامی کالاها باید دارای برچسب قیمت باشند گفت: فروشندگان باید علاوه بر این موارد، صدور فاکتور برای کالاها را نیز در دستور کار خود قرار دهند.



احمد رضا سمیعی نسب گفت: نصب نرخ نامه و تابلوهای قیمت بر سر درب مغازه‌ها، استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی دریافت پول و ... ازدیگر موارد لازم الاجرا در واحدهای خدماتی است.



معاون نظارت و بازرسی سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: در ایام اجرای طرح، شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات صنفی برای اولین سال در استان تشکیل می‌شود، که توسط این کمیسیون تمامی تخلفات صنوف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.



وی در پایان گفت: ستاد خبری 124 سازمان بازرگانی استان قم آماده است تا شکایات مردمی را رسیدگی کند وعلاوه بر آن همشهریان می‌توانند بامراجعه به سایت اینترنتی WWW. BAZARGANIQOM. COM به طرح شکایت خود بپردازند.