شب قدر بهترین فرصت برای تدبر و تفکر است

سیدمحسن میرطالبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شب قدر مخفی است به دلیل اینکه انسان بیشتر فکر، تأمل، عبادت و تفکر کند، گفت: اگر مشخص بود که شب قدر چه شبی است؛ همه مردم برنامه‌های خود را در شب مذکور انجام می‌دادند.

وی با تصریح بر اینکه وجود شب قدر در ماه رمضان یکی دیگر از فضیلت‌های این ماه مبارک است، افزود: در بین شیعیان به نقل قول از معصومین شب قدر به شبهای نوزدهم، بیست ویکم و شب بیست وسوم بیشتر نزدیک تراست.

استاد دانشگاه سوره تهران خاطرنشان کرد: شب قدر برتر از هزار ماه است و فرشتگان در این شب به اذن خداوند بر انسان نازل می‌شوند.

میرطالبی با بیان اینکه شب قدر بهتر و برتر از هزار ماه است و مقدرات انسان، حیات و رزقش در این شب مشخص خواهند شد، اظهار کرد: انسان در این شب به عبادت، استغفار، احیا و شب زنده داری مشغول است و باید تفکر و تدبر نسبت به کارهایی که انجام داده است را نیز در پیش بگیرد.

وی با بیان اینکه در شب‌های قدر باید با خدای خود عهد ببندیم که گناهان گذشته را تکرار نکرده و اعمال مثبت خود را تقویت می‌کنیم، گفت: در شب قدر باید اعمال یکسال خود را ارزیابی کنیم و بهترین سرنوشت را برای خود رقم بزنیم و از خداوند درخواست کنیم بهترین سرنوشت را برای خود و اطرافیان در سال آینده رقم بزند.

استاد دانشگاه سوره تهران با بیان اینکه امام صادق می‌فرمایند که درشب نوزدهم تقدیر مقدرات، در شب بیست ویکم تحکیم و در شب بیست وسوم امضا صورت می‌گیرد، گفت: پیامبر اکرم (ص) در تفسیر سوره قدر می‌فرمایند که هر کس شب قدر را احیا بدارد و مؤمن بوده و اعتقاد به قیامت داشته باشد، تمامی گناهان او آمرزیده خواهند شد.