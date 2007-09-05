پیروزی قاطع ایران مقابل لبنان ناتمام ماند/ داور مسابقه را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه دومین دوره مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا (زیر15سال) که با شرکت 5 تیم عراق، اردن، ایران، سوریه و لبنان بصورت دوره ای در سوریه جریان دارد، عصر امروزتیم فوتبال نوجوانان کشورمان در سومین دیدارخود درحالیکه تا دقیقه 84 با نتیجه 8 برصفر ازحریف خود پیش بود، به دلیل 7 نفره شدن تیم لبنان با تصمیم داور، بازی متوقف شد.



دراین دیدارکه در ورزشگاه حمدانیه شهرحلب برگزارشد، برای تیم نوجوانان کشورمان کاوه رضایی (4 گل)، پیام صادقیان، علی حیدری، افشین اسماعیل زاده و مهرداد یگانه گلزنی کردند.



تیم نوجوانان کشورمان در دو دیدار گذشته خود در این رقابتها مقابل تیم های عراق و سوریه به یک تساوی (2-2) و یک شکست (6-2) دست یافته بود که با کسب پیروزی مقابل لبنان 4 امتیازی خواهد شد.



نوجوانان ایران درچهارمین و آخرین دیدارخود درمسابقات فوتبال غرب آسیا فردا و از ساعت 17 به وقت محلی به مصاف تیم اردن خواهند رفت .



تیم نوجوانان کشورمان در قالب دو تیم خود را برای حضوردرمسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که از25 مهرتا 6 آبان ماه جاری به میزبانی کشورمان درشهرکرج برگزارخواهد شد، آماده می کند. دراین رقابتها تیم کشورمان با تیم های افغانستان، بحرین، کویت، اردن ونپال همگروه است.