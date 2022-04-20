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۳۱ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۰۵

سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی خبرداد؛

شرکت ۲۹ استان در جشنواره برهان/ انتشار آثار در فضای مجازی

شرکت ۲۹ استان در جشنواره برهان/ انتشار آثار در فضای مجازی

تبریز- سرپرست اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از دریافت ۴۰۰۰ اثر در جشنواره «برهان» تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی از ۲۹ استان کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره تولید محتوای قرآنی «برهان» و تجلیل از برگزیدگان گفت: ۴۰۰۰ اثر به جشنواره برهان ارسال شد که ۱۷۴۳ اثر قابل قبول بود و در داوری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۱۳۰۰ شرکت کننده در این جشنواره آثار خود را ارسال کردند، افزود: ۲۹ استان در جشنواره برهان شرکت کردند که ۱۷۰۰ اثر از استان آذربایجان شرقی بود. همچنین سیستان و بلوچستان با ۱۰۳ اثر در رتبه دوم قرار داشت و تهران و کردستان نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

افزود: این جشنواره با هدف بهره گیری از معارف ناب و راهکارهای بی نظیر قرآنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و عملیاتی نمودن فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر بهره گیری از ابزار هنر در رساندن پیام به مخاطب و هدایت دانش آموزان به سمت تحقیق و پژوهش در معارف قرآنی و ورود به وادی تولید محتوا، در دو بخش «دانش آموزی و بزرگسال» با محوریت موضوعات «اخلاق و آداب اجتماعی، صبر و مدارا، توکل و امید، کمک به نیازمندان، حقوق شهروندی، حقوق والدین و آیات تأثیرگذار قرآن کریم» برگزار شد.

وی گفت: جشنواره برهان با استقبال بی نظیر دانش آموزان از سراسر کشور مواجه شده و در رشته‌های عکس نوشته، پوستر، استوری موشن، پادکست و کلیپ برگزار شد و اداره کل آموزش و پرورش استان، مجمع طراحان طلوع و کانون فرهنگی – تبلیغی تنا در این جشنواره ما را همراهی کردند.

گفتنی است آثار دریافتی در این جشنواره به تدریج در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد و از منتخبین جشنواره طی مراسمی در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.

شرکت ۲۹ استان در جشنواره برهان/ انتشار آثار در فضای مجازی

لیست منتخبین جشنواره به شرح ذیل بود:

بخش دانش آموزی

عکس نوشته: محمد امین محامد، هستی بدری و آرمان ثاقبی

کلیپ: هانیه جعفری، آیلین خیری و مهیا سارانی

پوستر: حنانه حسام

پادکست: محمدطاها فرج الهی، زهرا غفاری و ربابه آزادی خواه

بخش بزرگسالان

عکس نوشته: سکینه فتوحی و مهدی پیری

کلیپ: اصغر ازدشت

استوری موشن: مهدیه رحیمی

پوستر: حمید عابدینی

پادکست: سمیه زارعی فر

کد مطلب 5470605

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