شرکت ۲۹ استان در جشنواره برهان/ انتشار آثار در فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود حسینی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره تولید محتوای قرآنی «برهان» و تجلیل از برگزیدگان گفت: ۴۰۰۰ اثر به جشنواره برهان ارسال شد که ۱۷۴۳ اثر قابل قبول بود و در داوری قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه ۱۳۰۰ شرکت کننده در این جشنواره آثار خود را ارسال کردند، افزود: ۲۹ استان در جشنواره برهان شرکت کردند که ۱۷۰۰ اثر از استان آذربایجان شرقی بود. همچنین سیستان و بلوچستان با ۱۰۳ اثر در رتبه دوم قرار داشت و تهران و کردستان نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

افزود: این جشنواره با هدف بهره گیری از معارف ناب و راهکارهای بی نظیر قرآنی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و عملیاتی نمودن فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر بهره گیری از ابزار هنر در رساندن پیام به مخاطب و هدایت دانش آموزان به سمت تحقیق و پژوهش در معارف قرآنی و ورود به وادی تولید محتوا، در دو بخش «دانش آموزی و بزرگسال» با محوریت موضوعات «اخلاق و آداب اجتماعی، صبر و مدارا، توکل و امید، کمک به نیازمندان، حقوق شهروندی، حقوق والدین و آیات تأثیرگذار قرآن کریم» برگزار شد.

وی گفت: جشنواره برهان با استقبال بی نظیر دانش آموزان از سراسر کشور مواجه شده و در رشته‌های عکس نوشته، پوستر، استوری موشن، پادکست و کلیپ برگزار شد و اداره کل آموزش و پرورش استان، مجمع طراحان طلوع و کانون فرهنگی – تبلیغی تنا در این جشنواره ما را همراهی کردند.

گفتنی است آثار دریافتی در این جشنواره به تدریج در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر خواهد شد و از منتخبین جشنواره طی مراسمی در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.

لیست منتخبین جشنواره به شرح ذیل بود:

بخش دانش آموزی

عکس نوشته: محمد امین محامد، هستی بدری و آرمان ثاقبی

کلیپ: هانیه جعفری، آیلین خیری و مهیا سارانی

پوستر: حنانه حسام

پادکست: محمدطاها فرج الهی، زهرا غفاری و ربابه آزادی خواه

بخش بزرگسالان

عکس نوشته: سکینه فتوحی و مهدی پیری

کلیپ: اصغر ازدشت

استوری موشن: مهدیه رحیمی

پوستر: حمید عابدینی

پادکست: سمیه زارعی فر