اصحاب رسانه در حوزه آسیب های اجتماعی تلنگری برای مسئولان باشند

ایرج رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسیب های اجتماعی همواره یکی از دغدغه های بزرگ برای همه جوامع به خصوص کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه است.

وی افزود: در این حوزه ستادهای کشوری و استانی وجود دارد اما متاسفانه نتوانسته اند خروجی لازم را داشته باشند و در فعالیت های گروهی نتوانسته ایم اقدامات ارزشمندی داشته باشیم.

رمضانی با اشاره به اینکه برخی آمارهای نگران کننده در حوزه آسیب های اجتماعی در گلستان وجود دارد، تصریح کرد: باید پژوهش های جدی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم راهکاری برای پیشگیری تدبیر کنیم.

وی از برگزاری جشنواره رسانه ای با رویکرد آسیب های اجتناعی خبرداد و با بیان اینکه هدف این جشنواره ارائه راهکارهای مناسب در این زمینه است، گفت: برای اولین بار این جشنواره در حوزه آسیب های اجتماعی برگزار شده و با توجه به گسترده بودن این بخش جای کار بسیاری وجود دارد.

رئیس اداره رسانه فرهنگ و ارشاد گلستان گفت: اصحاب رسانه در حوزه آسیب های اجتماعی اطلاعات ارزشمندی دارند که می توانند در این خصوص تحلیل و واکاوی خوبی داشته باشند تا بتوانیم تلنگری به مسئولان در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشیم.

وی با اشاره به آسیب های اجتماعی که در شرایط کرونا بر جامعه وارد شده، خاطرنشان کرد: آسیب های اجتماعی جدید مانند بازی یارانه ای، ماهواره و فضای مجازی نیز با توجه به شرایط کرونا در جامعه گسترش یافته و اثرات منفی از لحاظ روحی و روانی بر کودکان و دانش آموزان داشته است.

رمضانی یادآور شد: متاسفانه هنوز سواد رسانه ای در خصوص کنترل فضای مجازی وجود ندارد و باید در این حوزه کارهای بسیاری انجام شود.

وی ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این جشنواره بتوانیم با کمک مردم و اصحاب رسانه پژوهش های خوبی در این زمینه انجام شود و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز همکاری لازم را با علاقمندان خواهد داشت.